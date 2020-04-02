Шнуров написал матерные стихи о важности секса во время пандемии коронавируса

Сергей ШнуровФото: Илья Питалев / РИА Новости

Музыкант Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение напоминанию Минздрава России о том, что коронавирусом можно заразиться во время секса. Артист опубликовал свое произведение о важности секса во время пандемии в Instagram.

В связи с заражений ростом,

Трахались в перчатках с маской.Их теперь найти непросто,Как гондон с клубничной смазкой.К черту полумеры эти!Вирус бьет людей поддых.Нужно химзащиту в сети,Выкинуть для молодых.

Музыкант предложил выделить противогазы «страшным» людям. Он подчеркнул, что считает отсутствие секса большим злом, чем заражение коронавирусом.

Пусть ****** [сношаются] на здоровье!Страшным — по противогазу.Повышают поголовье,Так, мы победим заразу.Что нам гонорея, триппер?Кто остыл, готовь навынос.Жить без секса в этом трипе,Хуже чем коронавирус.

1 апреля музыкант в стихах высмеял ужесточение налогов и поддержку населения «знатью».