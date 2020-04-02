На Волині коронавірус підозрюють у 14 людей

Станом на 10.00 2 квітня у Волинській області зареєстрували 10 випадків коронавірусної інфекції.

За останню добу на Волині виявлено 3 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, інформує ОДА.

Усі особи обстежувались з профілактичною метою при проведенні протиепідемічних заходів серед медпрацівників у відділенні інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарні.

З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 14 осіб.

Зразки біологічного матеріалу знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Всього з початку проведення лабораторних досліджень у Волинській області здійснили 130 ПЛР аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них – 64 в осіб з підозрою, та 66 – в осіб, які контактували з хворими.