Экспортная цена российской нефти Urals ушла в минус

Ценовые формулы на российскую нефть марки Urals 30−31 марта стали отрицательными, сообщает агентство Argus Media. В течение двух дней расходы на доставку нефти из Западной Сибири до портов экспортная пошлина и другие затраты превысили среднюю стоимость Urals в портах Европы.

Котировка Argus fip Западная Сибирь 30 марта была равна минус 1 007 рублей за тонну, а 31 марта — минус 1,2 тыс. рублей за тонну.

«Поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России», — отмечает агентство.

Экспорт станет невыгодным, если такая ситуация сохранится в течение месяца, пояснил вице-президент Argus Виктор Парно. По его расчетам, российские компании выходят в ноль, экспортируя нефть при цене Urals в $ 15−16 за баррель при текущем курсе валют.

При этом 30 марта стоимость Urals опустилась до $ 13 за баррель — это минимум с марта 1999 года. По данным минфина РФ, в январе — марте средняя цена на нефть Urals составила $ 48,2 за баррель.