Как долго будут закрыты школы в Москве из-за коронавируса?

Ввиду активного распространения коронавируса по всеми миру, в отечественных школах до двенадцатого апреля объявлены каникулы. Данную информацию подтверждают в профильном министерстве, где также сообщают о возможности и поддержке организации дистанционного обучения. Также из-за продолжительных каникул будут сдвинуты сроки проведения единого государственного экзамена. Действительно, теперь данную проверку знаний у школьников проведут в июне.

До какого числа будут закрыты школы из-за коронавируса в Москве

Касательно дистанционного обучения в министерстве отмечают тот факт, что крупные издательства нашего государства и операторы связи готовы предоставить для школьников бесплатные доступы к учебникам в электронном виде. Также чиновники сообщают, что после двенадцатого мая будут проводиться финальные этапы всероссийских школьных олимпиад и вноситься последние корректировки в календарь для организации Единого государственного экзамена.

«Приказ об изменении в расписании направлен в Минюст и сегодня будет утверждён и разослан в регионы. Чтобы успокоить участников, которые предполагали досрочный период… они переносятся на основной этап в июне месяце. Есть резервные дни, предусмотренные порядком проведения экзамена, где как раз выпускники прошлых лет и в прошлые годы имели право сдавать», — указал временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Ранее сообщалось, что начиная с двадцать первого марта закрываются все государственные школы общего образования, а также спортивные учреждения и заведения по предоставлению дополнительного образования, которые функционируют на территории столицы нашего государства. Данную информацию сразу же в социальных сетях подтвердил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Для того чтобы избежать ситуации, при которой дети будут гулять по городу и с высокой долей вероятности контактировать между собой, и, соответственно, смогут разносить заражение, учащимся будут приостановлены действия льготных документов для проезда в общественном транспорте. При этом столичные власти обязуются продлить действие проездных документов на аналогичный срок, по который они были оплачены либо оформлены, но не были использованы во время карантина.

«Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу, — написал Сергей Собянин в своём блоге. — Еще раз повторю. Если даже для самих молодых людей это не так опасно, то, получив порцию вируса, они могут «наградить» им своих родителей, бабушек и дедушек».

Также школьников, у которых есть свои льготы, не оставят без бесплатного питания. Таким ученикам будут предоставлены продуктовые наборы на дом вплоть до двенадцатого апреля.

Продление учебного года в школах будет зависеть от ситуации с коронавирусом

Вероятность продления учебного года в учебных заведениях нашей страны существует и будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Российской Федерации. Данное заявление во время онлайн-марафона в социальных сетях сделал министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Это (обучение летом — прим. ТАСС) зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированы, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен», — заявил Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.

Минпросвещения начало работать над моделью дистанционного обучения школьников

В России уже вовсю занимаются подготовкой модели обучения учеников общеобразовательных учреждений на дому дистанционно. Об этом в минувший вторник заявил профильный министр Сергей Кравцов.

«Сегодня разрабатывается новая модель обучения на дому, которая позволит школьникам возобновить общение со своими учителями. Мы к этому готовы, есть необходимые образовательные ресурсы», — сказал Кравцов в ходе прямого эфира, запущенного в соцсети «ВКонтакте» и на телеканале «Россия 24» (ВГТРК), отвечая на вопрос ведущего телеканала.

Яндекс.Школа для дистанционного обучения детей открылась в России

Представители поискового сервиса Яндекс и Центра по педагогическому мастерству объявили о запуске совместного нового проекта под названием Яндекс. Школа. Данный проект начал работать с тридцатого марта и направлен на помощь школьникам в дистанционном обучении по завершению каникул. Также он поможет выпускникам в более качественной подготовке к сдаче Единого государственного экзамена.

Особенно активно данной платформой пользуются в Мурманской области, где к ней подключилось почти восемьсот педагогов и более десяти тысяч учеников. Для использования всех возможностей этого сервиса нет необходимости подключаться через персональный компьютер, а достаточно использовать смартфон с выходом в интернет-пространство.

У данной онлайн-платформы есть свой график работы и он очень похож на график общеобразовательных школ. Действительно, на платформе обучение можно проходить с девяти утра до двух часов дня, а обучаться можно пятнадцати дисциплинам. При этом материалами также могут пользоваться педагоги для подготовки своих уроков в режиме онлайн-трансляции.

Помимо этого, представители Яндекс совместно с учителями разработали более пятидесяти тысяч заданий для учеников начальной школы, которые будут проверяться автоматически. Данные тесты полностью охватывают пройденные материалы по таким предметам, как математика, русский язык и окружающий мир.