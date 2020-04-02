Сколько на сегодняшний день, 2 апреля, людей в России больны коронавирусом?

По состоянию на 1 апреля на территории Российской Федерации зафиксировано 2777 случаев инфицирования вирусом COVID-19, из них 190 пациентов вылечились и 24 человека погибли. В столице РФ количество инфицированных составляет 1880 человек, 115 вылечились и 16 скончались.

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Около 550 больных коронавирусом в Москве лечатся на дому

В российской столице около 550 человек, у которых медики диагностировали вирус COVID-19, проходят лечение на дому. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 1 апреля. По словам Анастасии, большая часть инфицированных переносит болезнь в легкой форме, поэтому нет никакого смысла везти их в клинику.

«В столице организовали режим лечения инфицированных, у которых болезнь протекает в легкой форме – на дому. Сейчас около 550 пациентов лечатся дома», – говорит Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова подчеркнула, что такой режим был запущен 23 марта. Лечащий врач принимает решение о домашнем лечении, он же осматривает пациента и оценивает степень тяжести заболевания. Стоит отметить, что зараженный должен подписать согласие о том, что он не покинет свой дом. Фото инфицированного загружается в базу видеонаблюдения. Если пациент ослушался запрета, то его должны доставить в клинику.

Все жители Москвы с 30 марта должны соблюдать режим самоизоляции. Покидать дом можно только в экстренных случаях, также можно выйти из дома, если нужно – на работу, или если имеется необходимость сходить за едой или в аптеку. Разрешается выносить мусор, выгуливать домашних животных, но не дальше 100 метров от дома. Мэрия обязала жителей столицы соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Московской области.

Сколько больных коронавирусом в России на сегодня 2.04.2020 года

За прошедшие сутки в России зафиксировали 440 новых случаев инфицирования в 35 регионах страны. Большая часть зараженных – жители Москвы. Согласно последним данным, больше половины инфицированных в столице – это люди моложе 45 лет. Из них 29 пациентов – дети.

Известно, что 31 марта в российской столице погибли пять человек в возрасте от 61 до 74 лет. При этом, медики говорят, что скончались они не только в результате вируса COVID-19, но и из-за наличия хронических заболеваний. Самые распространенные хронические заболевания – сахарный диабет, онкология и сердечно-сосудистые заболевания. Медики рассказали, что все погибшие были подключены к аппарату ИВЛ, но он им не смог помочь.

В России на коронавирус протестируют всех пенсионеров с признаками ОРВИ

На территории Российской Федерации протестируют на вирус COVID-19 всех пенсионеров с признаками респираторных заболеваний, а также всех приехавших в страну из-за границы. Соответствующее постановление выпустила главный санитарный врач РФ Анна Попова. Документ был опубликован на портале Роспотребнадзора.

«Обеспечить обязательное проведение обследования на вирус COVID-19 вернувшихся на территорию РФ с признаками ОРВИ, а также лиц старше 65 лет, у которых есть симптомы респираторных заболеваний», – такое сообщение было опубликовано на портале.

Тестирование должны пройти все пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», медицинские работники и люди, которые контактировали с инфицированными.

В России запатентован прибор для обнаружения коронавируса в воздухе

Министерство здравоохранения запатентовало прибор, который способен проверить воздух на наличие вируса COVID-19, сообщает telegram-канал Mash. Создателями прибора стали медики, биологи и вирусологи, среди них – известный микробиолог Александр Гинцбург.

Прибор может выяснить, сколько в воздухе содержится патогенных организмов, в том числе коронавирусных. Патент зарегистрировали 25 марта.

Стоит напомнить, что сейчас в России инфицированы 2777 человек, 24 человека погибли и 190 смогли вылечиться.

Россия смогла замедлить начало эпидемии коронавируса

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что принятые в России меры против вируса COVID-19 смогли изначально замедлить темпы распространения вируса COVID-19. Теперь все будет зависеть от готовности населения соблюдать ограничительные меры.

«РФ очень хорошо замедлила начало эпидемии. Надеюсь, что принятые дополнительные меры смогут остановить передачу инфекции, и рост инфицирования замедлится. Самое главное, чтобы россияне не передавали инфекцию друг другу. Иногда, к сожалению, для этого требуется применять принудительные меры», – говорит Вуйнович.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф