Какого числа будет Пасха в 2020 году — православная и католическая

Пасха и для католиков, и для православных является самым большим праздником в церковном календаре. Люди отмечают Воскрешение Иисуса Христа, а символизм этого дня заключается в победе над Смертью, в очищении от грехов. Многие важные двунадесятые праздники зависят от Пасхи, дата которой также переходящая. При этом и католическая, и православная Пасха отмечается в разные числа.
День празднования Светлого Воскрешения Христова высчитывается по лунному календарю. Сначала определяют, когда будет весенней равноденствие, затем вычисляют первое после него полнолуние, а в ближайшее воскресенье после него отмечают Пасху. От этого праздника зависят даты празднования Вознесения Господня, Троицы, Лазаревой субботы, также таких событий, как Масленица с Великим постом.
Даты празднования православной и католической Пасхи в 2020 году
По окончанию самого строго в году многодневного поста, называемого Великим, праздную Пасхи. В 2020 году поститься закончат 18 апреля, следовательно, православный праздник отмечается 19 апреля. Ровно неделей ранее празднуют католическую Пасху – 12 апреля. Даты разнятся, поскольку церкви используют при летоисчислении разные календари: православная – юлианский, католическая – григорианский.
В течение последующих от Пасхи 40 дней, то есть, до самой Троицы, люди приветствуют друг друга так:
— Христос Воскресе!
— Воистину Воскресе!
1-я пасхальная неделя (в 2020 году это 20 – 26 апреля) называется Светлой или Сплошной седмицей. В церквях праздничная служба, посвященная Пасхе, начнется 18 апреля примерно в 23:00. В полночь духовенством и верующими будет совершен крестный ход вокруг храма с хоругвями: будут исполнять пасхальные тропари. С этого момента люди начинают приветствовать себя иначе.
Праздник назвали Пасхой от слова «песах», что в переводе с древнего еврейского означает «исход», «избавление» от смерти кровавым жертвоприношением. Пасху евреи отмечали еще до того, как Родился Иисус Христос. У христиан принято в этот день отмечать Его Воскрешение. Вечером накануне этого дня в храмах зажигается благодатный огонь, символизирующий свет, подаренный Сыном Божьим всему человечеству.
Традиции празднования Пасхи 2020 года
Подготовка до Пасхи начинается за неделю, чтобы в сам праздник католики и православные прочувствовали всю атмосферу дня. Неделя перед Светлым Воскресением Христовым называется Страстной, и в течение нее убирается ведь дом, пекутся пасхальные куличи, окрашиваются яйца.
- 1 день – молятся;
- 2 день – убираются в доме, избавляются от хлама, ненужных вещей;
- 3 день – идут в церковь на исповедь;
- 4 день – в храмах проходит вечернее богослужение с чтением «Двенадцати Евангелий». В руках у верующих зажженные свечи, которые потом, не туша, несут домой. В этот день причащаются;
- 5 день – выносится плащаница, символ полотка, в который окутали тело Иисуса Христа после распятия;
- 6 день – говорят о погребении Спасителя, а в ночь на воскресенье начинается обряд освящения пасхальной еды. В Иерусалиме это день схождения благодатного огня;
- 7 день – праздник Пасхи.
В православную и католическую Пасху соблюдают схожие традиции. В любом случае этот праздник является семейным: вся семья идет в храм на мессу, а потом разговляется освященными продуктами. На Пасху уже можно есть мясные и молочные продукты, яйца, мучное. В православных странах пекут куличи, в католический – особый хлеб, способ приготовления и название которого разный:
- Польша – мазурек. Это название песочного пирога с начинкой (фрукты или орехи).
- Великобритания – крестовые булки. Представляют собой сдобу, на которой вырезают крестик.
- Испания – Мона где Паскуа. Так называется шоколадный или миндальный торт, который украшают зайцами из шоколада, и пасхальными яйцами.
Отличие традиций католической Пасхи от православной в том, что у католиков есть пасхальный кролик, приносящий яйца. Он символизирует плодородие. Также основным блюдом католической Пасхи является индейка, а православной – пасха (сырная масса в форме пирамиды со срезанной верхушкой – она символизирует Гроб Господень).
Что можно и нельзя делать в праздник Пасхи, приметы
На Пасху люди не ходят на кладбище, не поминают умерших родственников, потому как этот день считается праздником радости. Также нельзя:
- отказывать в милостыне;
- отказывать в помощи;
- заниматься домашними хлопотами;
- заниматься физическим трудом;
- ссориться, обижаться, скандалить.
Праздничные приметы:
- обязательно необходимо угостить яйцами и куличом нуждающегося человека;
- крошки со скорлупой отдают животным или закапывают;
- крашеные яйца катают по человеку, чтобы он не болел весь год;
- у иконостаса оставляют освященные крашенки и куличи, мед со свечами – так поминают умерших;
- только после семейной трапезы можно ходить в гости.