Какого числа будет Пасха в 2020 году — православная и католическая

Пасха и для католиков, и для православных является самым большим праздником в церковном календаре. Люди отмечают Воскрешение Иисуса Христа, а символизм этого дня заключается в победе над Смертью, в очищении от грехов. Многие важные двунадесятые праздники зависят от Пасхи, дата которой также переходящая. При этом и католическая, и православная Пасха отмечается в разные числа.

День празднования Светлого Воскрешения Христова высчитывается по лунному календарю. Сначала определяют, когда будет весенней равноденствие, затем вычисляют первое после него полнолуние, а в ближайшее воскресенье после него отмечают Пасху. От этого праздника зависят даты празднования Вознесения Господня, Троицы, Лазаревой субботы, также таких событий, как Масленица с Великим постом.

Даты празднования православной и католической Пасхи в 2020 году

По окончанию самого строго в году многодневного поста, называемого Великим, праздную Пасхи. В 2020 году поститься закончат 18 апреля, следовательно, православный праздник отмечается 19 апреля. Ровно неделей ранее празднуют католическую Пасху – 12 апреля. Даты разнятся, поскольку церкви используют при летоисчислении разные календари: православная – юлианский, католическая – григорианский.

В течение последующих от Пасхи 40 дней, то есть, до самой Троицы, люди приветствуют друг друга так:

— Христос Воскресе!

— Воистину Воскресе!

1-я пасхальная неделя (в 2020 году это 20 – 26 апреля) называется Светлой или Сплошной седмицей. В церквях праздничная служба, посвященная Пасхе, начнется 18 апреля примерно в 23:00. В полночь духовенством и верующими будет совершен крестный ход вокруг храма с хоругвями: будут исполнять пасхальные тропари. С этого момента люди начинают приветствовать себя иначе.

Праздник назвали Пасхой от слова «песах», что в переводе с древнего еврейского означает «исход», «избавление» от смерти кровавым жертвоприношением. Пасху евреи отмечали еще до того, как Родился Иисус Христос. У христиан принято в этот день отмечать Его Воскрешение. Вечером накануне этого дня в храмах зажигается благодатный огонь, символизирующий свет, подаренный Сыном Божьим всему человечеству.

Традиции празднования Пасхи 2020 года

Подготовка до Пасхи начинается за неделю, чтобы в сам праздник католики и православные прочувствовали всю атмосферу дня. Неделя перед Светлым Воскресением Христовым называется Страстной, и в течение нее убирается ведь дом, пекутся пасхальные куличи, окрашиваются яйца.

1 день – молятся; 2 день – убираются в доме, избавляются от хлама, ненужных вещей; 3 день – идут в церковь на исповедь; 4 день – в храмах проходит вечернее богослужение с чтением «Двенадцати Евангелий». В руках у верующих зажженные свечи, которые потом, не туша, несут домой. В этот день причащаются; 5 день – выносится плащаница, символ полотка, в который окутали тело Иисуса Христа после распятия; 6 день – говорят о погребении Спасителя, а в ночь на воскресенье начинается обряд освящения пасхальной еды. В Иерусалиме это день схождения благодатного огня; 7 день – праздник Пасхи.

В православную и католическую Пасху соблюдают схожие традиции. В любом случае этот праздник является семейным: вся семья идет в храм на мессу, а потом разговляется освященными продуктами. На Пасху уже можно есть мясные и молочные продукты, яйца, мучное. В православных странах пекут куличи, в католический – особый хлеб, способ приготовления и название которого разный:

Польша – мазурек. Это название песочного пирога с начинкой (фрукты или орехи). Великобритания – крестовые булки. Представляют собой сдобу, на которой вырезают крестик. Испания – Мона где Паскуа. Так называется шоколадный или миндальный торт, который украшают зайцами из шоколада, и пасхальными яйцами.

Отличие традиций католической Пасхи от православной в том, что у католиков есть пасхальный кролик, приносящий яйца. Он символизирует плодородие. Также основным блюдом католической Пасхи является индейка, а православной – пасха (сырная масса в форме пирамиды со срезанной верхушкой – она символизирует Гроб Господень).

Что можно и нельзя делать в праздник Пасхи, приметы

На Пасху люди не ходят на кладбище, не поминают умерших родственников, потому как этот день считается праздником радости. Также нельзя:

отказывать в милостыне; отказывать в помощи; заниматься домашними хлопотами; заниматься физическим трудом; ссориться, обижаться, скандалить.

Праздничные приметы: