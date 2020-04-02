«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России

Представители компании Яндекс сообщали о введении так называемого индекса самоизоляции, который поможет показать достоверную картину касательно того, как наши соотечественники соблюдают условие действующего карантина. Согласно их официального сообщения, именно самоизоляцию называют одним из главных методов борьбы против распространения коронавирусной инфекции, поэтому благодаря данному индексу можно будет судить, насколько россияне справляются с борьбой против данного заболевания.

Индекс самоизоляции для городов России

Для правильных расчетов этого индекса сравнивают уровень активности населения в период карантина и в стандартные дни до объявления пандемии коронавируса. В случае, если данные показатели одинаковые, это означает, что уровень самоизоляции нулевой, и это считается плохим показателем. В случае, если в городе и днем и ночью тихо, то индекс самоизоляции фиксируется на уровне пяти баллов.

На текущий момент Яндекс подсчитал данные за двадцать восьмое марта. Согласно их расчетам, в среднем в городах-миллионниках показатель на уровне трех баллов. При этом, индекс в таких городах, как Пермь, Челябинск и Красноярск на 0,2 балла выше. Касательно граждан, проживающих в Краснодаре, Волгограде и Казани, показатель самоизолированости ниже и находится на уровне 2,6-2,8 баллов. В столице индекс зафиксирован на уровне 2,9 баллов, а в Санкт-Петербурге на тройке.

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

Для того, чтобы контролировать соблюдение режима самоизоляции, в столице планируют введение QR-кодов. О данной инициативе рассказали представители Департамента по информационным технологиям. В частности, эту информацию сообщил в эфире «Эхо Москвы» глава данного ведомства Эдуард Лысенко.

По словам чиновника, в мэрии должны выпустить необходимое для такого внедрения постановление. Ранее в департаменте также сообщали о возможном запуске мобильного приложения, которое поможет мониторить место пребывания пациентов с подозрением на коронавирус, проходящих лечение в домашних условиях. На текущий момент в столице проводят тестирование такого приложения.

Эксперт рассказал, когда можно будет ослабить режим самоизоляции из-за COVID-19

Режим самоизоляции, который ввели в большинстве регионов Российской Федерации ввиду распространения коронавируса, могут ослабить. Однако произойдет это лишь в том случае, если количество зараженных перестанет расти и на протяжении нескольких суток будет зафиксировано стабилизацию количества появления новых случаев заражения. Данную информацию сообщает советник по научной работе в центральном научно-исследовательском институте по вопросам эпидемиологии Роспотребнадозра Виктор Малеев.

К сожалению, на текущий момент количество случаев заражении лишь растет, поэтому Малеев сообщил, что нашим соотечественникам наиболее оптимально находиться в режиме изоляции.

В Роскачестве дали советы по борьбе со стрессом на самоизоляции

Представители Роскачества поделились советами, которые помогут нашим соотечественникам побороть стрессовые ситуации в период самоизоляции.

По мнению специалистов, в первую очередь необходимо откровенно определить, что именно в текущей ситуации заставляет человека испытывать наибольший страх. После этого нужно определить, что можно сделать, чтобы данная ситуация была менее страшной для него.

В случае, если граждане смогут найти положительный ответ на последний вопрос, им наиболее правильно составлять планы действий и ежедневно маленькими шагами двигаться к достижению цели побороть свой страх и депрессию во время коронавируса.

Если ответ на вопрос не будет найден, то необходимо занять себя определенным делом. К примеру, в свободное время на карантине можно заняться чтением книг или прохождением онлайн-курсов.

Также эксперты для избавления от стресса рекомендуют уменьшить количество времени, затраченное на изучение новостей, и просматривать лишь данные нескольких официальных или проверенных источников.

Напомним, что не так давно представители Роспотребнадзора рекомендовали нашим соотечественникам меньше смотреть новости с темой о коронавирусе. Специалисты подтверждают, что наиболее правильно информацию о пандемии смотреть на официальных источниках, среди которых официальный сайт Всемирной организации по здравоохранению.

Также в ведомстве советуют россиянам во время самоизоляции уделить время своему здоровью и телу. Для этого необходимо заняться правильным питанием, физическими упражнениями, соблюдением режима сна и общению с близкими людьми при помощи телефонных звонков или по видеосвязи.

В случае, если у граждан проявляются стрессовые ситуации, в Роспотребнадзоре рекомендуют обратиться к профессионалам для получения медицинской либо психологической помощи. Также в ведомстве настойчиво просят отказаться от подавления таких состояний при помощи табачной, алкогольной продукции, либо прочих веществ.