Новые правила техосмотра в 2020 году: Госдума приняла поправки в закон   

Депутаты Госдумы России утвердили изменения в закон о техническом осмотре (ТО). Периодичность обязательных проверок отныне иная: владельцам нового транспорта, легких грузовиков, а также мотоциклов нужно будет проходить техосмотр через четыре года.

Автомобили, возраст которых от четырех до 10 лет, должны проходить ТО раз в два года, а транспорт старше 10-ти — ежегодно. Новшества начнут работать с 1 марта 2021 года.

Что касается масштабного реформирования ТО, которое должно было заработать в июне, то его отложили на 2021-й год из-за сложного положения дел в экономике. Повышение размеров штрафов для автомобилистов за езду без техосмотра перенесли на 2022 год.

Новые правила техосмотра в 2020 году разработали в Минэкономразвития РФ

Госдума приняла поправки в закон о ТО (170-ФЗ) одновременно в трех чтениях. Инициатором внесения изменений в документ выступило Минэкономразвития России.

Периодичность прохождения техосмотра изменили. Предыдущими правилами предусматривалось, что легковой транспорт, грузовики, масса которых не превышает 3,5 тонны, а также мотоциклы в возрасте до трех лет ТО проходить не должны. Транспорт, которому от трех до семи лет, — проходят проверки раз в два года, а старше семи лет — ежегодно. Легковые такси и автобусы проходят техосмотр раз в полгода независимо от возраста, а грузовики массой свыше 3,5 тонны — ежегодно.

Новые правила техосмотра в России:

новые легковые автомобили, грузовики массой до 3,5 тонны и мотоциклы первые четыре года ТО проходить не будут;

с четырех до 10-ти лет — раз в два года, а в дальнейшем – ежегодно;

новые легковые такси, автобусы, грузовики массой от 3,5 тонны первые пять лет должны будут проверяться раз в год, а впоследствии — раз в шесть месяцев.

Представители экономического ведомства России пояснили, что такие меры вводят с целью оказать поддержку автопроизводителям и стимулировать обновление автотранспортного парка.

Реформы отложил коронавирус

В прошлом году в России приняли закон, который ввел штраф в размере две тысячи рублей для водителей, управляющих транспортом без техосмотра. Этот документ также ужесточил контроль над операторами ТО и повысил требования к диагностическому оснащению.

Изначально правительство планировало, чтобы новшества вступили в силу 8 июня 2020-го, но в Минэкономразвития предложили перенести дату из-за пандемии коронавируса, повлекшей за собой ухудшения показателей экономики РФ.

Реформы отложили в итоге на год, а введение новых штрафов для автовладельцев — на два. Изменения в КоАП РФ начнут работать в марте 2022 года.

«Данные меры необходимы для минимизации издержек бизнеса и граждан в сфере технического осмотра при сохранении необходимого уровня контроля за состоянием транспортных средств, — проинформировали в Минэкономразвития. — В настоящее время готовится пакет экономических решений, направленных на поддержку добросовестных операторов технического осмотра».

Впрочем, какие именно решения имеются в виду — представители экономического ведомства не уточнили.