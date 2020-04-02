Порноамнистия: в Comedy Club пожаловались на тяжелую мужскую долю на карантине (ВИДЕО)

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Иван Половинкин выступил с монологом из самоизоляции.

Резидент Comedy Club Иван Половинкин в рамках спецвыпуска шоу "на удаленке" обратился к поклонникам с монологом о том, как он переживает эти нелегкие карантинные будни.

Свою речь он начал с объявления о том, что сейчас все порносайты объявили о бесплатном Premium-аккаунте.

"Порноамнистия у нас в стране наступила", – сказал юморист.

Он посетовал, что не может воспользоваться этим, так как у них с женой один ноутбук на двоих.

"А я не ивжнтхх могу сказать жене: "Дай мне ноутбук, я пойду поработаю". И уйти в туалет", – заявил он.

По словам Половинкина, в самоизоляции супруги первый раз поругались из-за еды.

"Потому что женщины вообще не понимают, что такое карантин. Мы сейчас заказываем еду на дом. Я тоже заказываю. Я заказываю крупы, картошку, сахар. Я мужик. Я готовлюсь к апокалипсису. А она заказывает ананасы, клубнику, шпажки. Шпажки она заказывает! Просто вы видели хоть один фильм про апокалипсис, чтобы по городу, который охвачен эпидемией, бежал Уилл Смит, и у него в одной руке был ананас, а в другой – шпажки. Такое ощущение, что все мужики готовятся к концу света, а женщины к какому-то корпоративу", – пожаловался он.

Подписчики не оценили юмор резидента Comedy Club, раскритиковав его выступление.

"Школьник сюжет писал?", "Ты реально напрягаешь со своей женой …. смени тему тряпка", "Юмор на уровне петросяна "весело живем"", "Когда смеяться?", "Не смешно", "КВН чтоли ? Смеяться когда?", "И без него сейчас плохо", "Да там весь выпуск тупой", – пишут юзеры.

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