Прожекторперисхилтон воссоединился в Вечернем Урганте (ВИДЕО)

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Юмористы воссоединились на удаленке в полюбившемся зрителям формате.

Накануне в эфир главного канала страны вышла передача "Вечерний Ургант", в рамках которого произошло воссоединение юмористов шоу "Прожекторперисхилтон" Ивана Урганта, Сергея Светлакова, Гарика Мартиросяна и картонного Александра Цекало.

Первоапрельский специальный эфир с комиками прошел по видеосвязи. В его рамках артисты обсудили множество насущных проблем, как следует "пройдясь" по теме своеобразного присутствия Александра Цекало.

"Задержка у Саши составляет 27 часов", – объяснил Ургант.

В ходе обсуждения Ургант рассказал, что в рамках борьбы с коронавирусом в Туркменистане запретили произносить это ивжнтхх слово.

"Это очень правильная система, потому что по ней в Туркменистане запрещены слова LTE и "Мортал Комбат"", – отметил Мартиросян.

На что Светлаков предложил переименовать в нашей стране инфекцию в слово Гуф.

"Давайте "коронавирус" заменим на слово "Гуф"!… " – начал объяснять Светлаков.

"То есть ты едешь по Москве и в микрофон громко говорят: "Во избежание распространения Гуфа оставайтесь дома"?" – спрашивает Гарик.

"Не, просто если всем на интерфейс прилетает сообщение "Гуф умер", то все [начинают хлопать]", – предложил Сергей Светлаков.

Также была затронута тема о переносе работы призывных комиссий на полтора месяца.

"То есть те, кто там служат, будут служить на полтора месяца больше? Там не деды, там прадеды получаются?" – шутит Сергей.

Говоря про улучшение экологии в результате спада человеческой деятельности на планете из-за коронавируса Ургант отметил, что теперь "козлы ходят по улицам, дельфины плавают в каналах в Венеции".

"И только рыбы в Москва-реку пытались вернуться ночью, но подумали и сказали:"Мы еще подождем"", – отметил Мартиросян.

В конце шоу Ургант и Светлаков предложили Гарику Мартиросяну в домашних условиях возобновить его хобби – переводить бабушек через дорогу.

"Возьми родственницу. Да Жанну (жену – прим. ред.) попереводи. Одень на нее косынку и дома себе переводи спокойно", – рекомендовал Светлаков.

Поклонники шоу с восторгом отреагировали на спецвыпуск "Прожекторперисхилтон" в рамках "Вечернего Урганта".

"Только вчера вспоминал ппх, его первое закрытие и финальный клип с прощанием, думал "ну как могли рубануть такое шоу на самом пике"", "Чаще такие спецвыпуски пожалуйста", "Лучший выпуск", – пишут юзеры.

Напомним, программа «Прожекторперисхилтон» выходила на Первом канале с мая 2008-го по июнь 2012 года, после чего была перезапущена в 2017-м году, но вскоре была снята с эфира.

Ведущие шоу в шутливой форме обсуждали актуальную информационную повестку недели.

Ранее TopNews писал о том, что поцелуй Павла Воли и Ивана Урганта взбудоражил Сеть.