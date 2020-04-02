Календарь: 2 апреля — День единения народов России и Белоруссии

Именно в этот день в 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».

Ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор «О Союзе Беларуси и России», который дал новый импульс процессу всеобъемлющей интеграции двух государств.

За прошедшие годы союзный проект доказал свою востребованность и жизнеспособность. Так, была сформирована большая договорно-правовая база — заключено более 150 соглашений, регулирующих практически все ключевые аспекты двустороннего сотрудничества. В рамках Союзного государства созданы условия для обеспечения равенства прав граждан, проведения совместной оборонной политики, согласованного внешнеполитического взаимодействия, реализации масштабных экономических и научно-технических процессов.

К тому же, данный успешный опыт способствовал углублению интеграционных процессов на пространстве СНГ — многие российско-белорусские наработки были использованы при формировании Таможенного союза, Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана, а затем и Евразийского экономического союза.

Даты 2 апреля:

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

Международный день детской книги.

События дня:

1718 г. — Петр I создал Тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений.

1868 г. — дочь Карла Маркса Лаура и видный деятель международного рабочего движения Поль Лафарг сыграли свадьбу. В 1911 году они одновременно покончили жизнь самоубийством.

1966 г. — советский спутник «Луна-10» стал первым в мире космическим аппаратом, облетевшим Луну.

Именинники:

Александра, Виктор, Максим.

Родились:

Ганс Христиан Андерсен (1805-1875 гг.) — датский писатель, поэт и сказочник.

Ференц Пушкаш (1927-2006 гг.) — венгерский футболист.

Майкл Фассбендер (1977 г.) — ирландский актер.