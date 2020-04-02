В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В охваченной эпидемией коронавируса Ломбардии, где трудятся в том числе и российские специалисты, прибывшие на помощь итальянским коллегам, выявлены новые особенности заболевания, пишет «Московский комсомолец».

Так, в городе Громо было зафиксировано несколько случаев, когда люди, у которых был диагностирован коронавирус, просто засыпали и не просыпались. При этом, как отмечается, до летального исхода серьезных симптомов болезни у них не проявлялось.

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких «странных» больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.

В пансионатах для пожилых итальянцев, куда направили российские бригады медпомощи, подвергаются антисептической обработке коридоры, палаты, столовая. Кроме пансионата для пожилых «Сан-Лоренцо» в Громо, российские специалисты обработали улицы соседнего городка Вальбондионе.

Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санобработку и дезинфекцию 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Ситуация с COVID-19

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. По последним официальным данным, на Апеннинах зафиксированы уже свыше 110 тысяч случаев заражения, почти 17 тысяч больных выздоровели, погибли 13 155 человек.

Президент Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро (Silvio Brusaferro) заявил, что график роста числа заражений в стране находится в состоянии «плато». Президент области Ломбардия, ставшей эпицентром вспышки болезни, в среду объявил о прекращении роста числа заражений в регионе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19. Во всем мире зафиксировано свыше 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.