В США более 5,1 тысячи человек умерли от коронавируса

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразились более 215 тысяч, сообщил американский Университет Джона Хопкинса.

По данным университета, который суммирует федеральную и местную статистику в США, число подтвержденных случаев составило 215 417, число смертей — 5116.

Больше всего смертей в США от коронавируса зафиксированы в городе Нью-Йорк — 1374.

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