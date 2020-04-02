WSJ: количество жертв COVID-19 в Италии может быть больше заявленного

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Жертв коронавируса в Италии может быть больше, поскольку не всем умершим в стране делают соответствующий тест, утверждает газета Wall Street Journal.

«Умерших намного больше, чем об этом официально объявлено. Но это не обвинение. Люди скончались, их никогда не проверяли, поскольку время и ресурсы ограничены», — приводит издание заявление заместителя мэра итальянского городка Коккальо Эугенио Фоссати.

Как отмечает газета, тестирование на коронавирус в основном ограничивается теми людьми, у кого есть симптомы, в то время как те, у кого их нет, не сдают тесты.

«Многие из тех, кто умер и не сдавал тест, являются пожилыми людьми, но обычно у вас не умирает так много людей одновременно. Это коронавирус», — считает врач из итальянского города Брешия Элеонора Коломби, слова которого приводит издание.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно последним официальным данным, обнародованным в среду вечером главой службы гражданской обороны Анджело Боррелли, на Апеннинах зафиксированы уже свыше 110 тысяч случаев заражения новым типом вируса, почти 17 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 13 155 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.