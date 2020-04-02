На севере Сирии активизировались террористы

Обстрелы городов сирийских Саракиб и Хараб-эй-Шейх осуществили боевики террористических группировок, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, 1 апреля, выступая перед журналистами.

Подвергшиеся нападению населенные пункты расположены в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, — подчеркнул российский представитель.

Тем не менее, российские и турецкие представители продолжают совместное патрулирование на севере Сирии, — отметил Олег Журавлев.

Новости Сирии сегодня, 2 апреля 2020

Проблемы сирийского урегулирования обсудил по телефону президент России Владимир Путин со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, 1 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

Инициатором разговора была турецкая сторона.

Президенты обсудили «реализацию российско-турецких договоренностей от 5 марта 2020 года по стабилизации обстановки в идлибской зоне», а также вопросы, касающиеся Ливии, и торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Турцией.

Обзор карты боевых действий в Сирии от 02.04.2020

Боевики в очередной раз нарушили перемирие в Идлибе. В ответ на провокацию сирийские военные открыли огонь по позициям джихадистов на окраинах поселка Афес.

Перемирие, установленное в рамках Московского соглашения должно закончить свое действие в 00.00 01 апреля. Так как мятежники до сих пор не покинули район трассы М-4 (Алеппо-Латакия), очевидно, что в ближайшее время сирийская армия начнет наступательную операцию.

Между тем Анкара, сознавая свой провал, продолжает стягивать дополнительные силы в Идлиб. Замечено прибытие новых военных конвоев. Переброска колонн осуществляется преимущественно ночью.

На северо-западе провинции Алеппо в кантоне Африн протурецкие боевики продолжают притеснять лиц курдской национальности. По информации «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), члены бандформирования «Аль-Джабхат аш-Шамия» в деревне Миркан района Маабетли без предъявления обвинений арестовали сирийца. Мужчину избили и привязали к машине, после чего протащили перед остальными жителями поселения.