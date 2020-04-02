На 2 апреля выпадает несколько церковных праздников

Народный праздник Фотинья Колодезница отмечается 2 апреля 2020 года (по старому стилю – 20 марта). В православном церковном календаре это дата памяти мученицы Фотины (Светланы) Самаряныни, Римской. В народе – день почитания колодезной воды.

Какой 2 апреля церковный праздник

В этот день вспоминают Фотинью (Светлану) Самаритянку. Согласно библейской легенде, она встретила у колодца Иакова самого Иисуса Христа, просившего у нее воды, после чего не только возвестила о пришествии Спасителя, но и обратилась в христианство.

За что в 66 году Фотинья была сброшена римлянами в колодец, и вслед за ней наказанию за веру подверглись четверо ее сестер и двое сыновей.

В народом сознании Фотинью стали связывать с колодцами, помня, во-первых, о ее судьбоносной встречи с Христом, а во-вторых, о ее мученической смерти.

И так в этот день почтение посвящалось колодезной воде, которая, как верили, была особо целебной, так что ей на Фотинью нужно было умыться – от ста болезней, и прежде всего – от лихорадок.

Молитва Фотинье в некоторых регионах России направлялась весьма необычным способом. Ее нужно было написать на листок, его завязать в ветошь и, повесив на шнурок, поручить человеку, больному чем-либо, носить записку на шее 3 или 9 дней. После молитву следовало сжечь на огне свечи, а пепел – съесть.

На Фотинью воздавали почести льну, без которого, как известно, народу было не одеться и дом как следует не прибрать. Все, что было лучшего у рукодельниц, с утра в этот день несли на улицу, развешивая везде, где только можно – на калитки, поленницы, заборы и даже деревья, на ветвях которых белели рушники с красными узорами. Самые длинные свадебные полотенца захватывались девицами для хороводов, чтобы прилечь добрых женихов.

По православному календарю праздник сегодня, 02.04.2020

По церковному календарю, 2 апреля поминают преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и других, убитых в обители Святого Саввы Освященного.

Византийская империя в VIII веке стала заметно слабеть – ее войска на востоке теснили арабские завоеватели. В окрестностях Иерусалима стало неспокойно, и монахи Лавры преподобного Саввы все чаще укрывались за крепкими стенами Святого города.

Перед Вербным воскресением варвары ворвались в Лавру и, требуя выдать им ценности, стали истреблять иноков и сжигать кельи. Но увидев, что к монастырю приближается большая группа людей, спешно покинули его.

В Великий четверг арабы вновь ворвались в обитель, требуя выдать им лаврские сокровища. Чтобы монахи стали сговорчивее, варвары затолкали их в пещеру Саввы Освященного и развели огонь у входа в нее. От удушья погибли 18 иноков вместе с преподобным Патрикием, а выживших подвергли новым пыткам. Произошло это в 796 году.

Монахи, успевшие скрыться в горах, вернулись ночью в Великую Пятницу в Лавру и похоронили тела погибшей братии в храме. А варваров, грабивших Лавру, наказал Господь – все они погибли от внезапной болезни, а их тела стали добычей диких зверей.