Пикап Isuzu D-Max получил спецверсию для бездорожья

В России стартовали продажи специальной версии пикапа Isuzu D-Max – Arctic Trucks с индексом AT35, созданной вместе с одноименной исландской компанией для сурового бездорожья. Цены на D-Max Arctic Trucks AT35 не уточняются, пока такие машины доступны только под заказ.

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Isuzu Rus, имидж «экстремального проходимца» подчеркивают рамная конструкция, новые трансмиссии, мощный 3,0-литровый дизель, проверенная система полного привода и модернизированная энергоемкая подвеска, доработанная всемирно известными экспертами в области подготовки автомобилей для работы в экстремальных дорожных условиях.

Новый Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 по умолчанию оснащается тягово-сцепным устройством, шноркелем, лебедкой в переднем бампере, расширением передних и задних крыльев, переднего бампера и увеличенными колесами с «зубастыми» шинами 315/70R17.

В салоне подготовленный для бездорожья D-Max отличают брендированные коврики, подголовники сидений с вышивкой и накладки на порогах. Из базового, не требующего доплаты функционала у него есть мультимедийная система с сенсорным дисплеем, спутниковой навигацией и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.