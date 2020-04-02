АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в апреле

«АвтоВАЗ» рассказал о скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в апреле на максимально выгодных условиях. Как сообщают «Автоновости дня», выгода может составить от 10 до 189,6 тыс. рублей в зависимости от акции и модели.



Автосалон LADA. Фото BRIZ studio, Ilya Prok., Grigorii Neverov

Так, в апреле по-прежнему действует программа «Trade-In», позволяющая сдать свой автомобиль на новый, получив дополнительную скидку в размере 20 тыс. рублей при покупке всех модификаций LADA Granta (кроме Cross и учебной), LADA Vesta, LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW, LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta CNG; 30 тыс. рублей при покупке трехдверной LADA 4×4 Urban, 20-30 тыс. рублей при покупке LADA XRay Cross, 20-50 тыс. рублей при покупке LADA XRay, 40 тыс. рублей при покупке всех модификаций LADA Largus (кроме CNG) и 50 тыс. рублей при покупке LADA Vesta Sport.

Также продлевается действие программ «LADA Finance» (скидка от 20 до 40 тыс. рублей), «LADA Leasing» (от 30 до 40 тыс. рублей для юр. лиц и ИП), «LADA в такси» (специальные условия на покупку автомобилей новым и действующим партнерам сервиса «Яндекс.Такси») и «Сделка года от LADA», позволяющая получить индивидуальное предложение на любую модель LADA прямо от дилерского центра без каких-либо условий.

Те, кто хотел бы приобрести автомобиль LADA в кредит, могут воспользоваться одной из программ льготного автокредитования – «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль», по которым модели Granta (кроме Cross, учебной и Drive Active), Vesta, XRay, XRay Cross, Largus (кроме CNG) и трехдверной LADA 4×4 доступны с дополнительной скидкой в 10%.



Автосалон LADA. Фото BRIZ studio, Ilya Prok., Grigorii Neverov

На оставшиеся машины 2019 года выпуска – LADA XRay и XRay Cross, LADA Granta (кроме Cross, учебной и Drive Active), LADA Vesta, Vesta Cross, Vesta SW, Vesta SW Cross, Vesta CNG, Vesta Sport и LADA Largus — действует отдельная выгода от 10 до 35 тыс. рублей.

Кроме того, скидки могут суммироваться. В частности, седан LADA Granta в апреле доступен с выгодой до 96 580 рублей, седан LADA Vesta – до 134 690 рублей, универсал LADA Vesta SW Cross – до 145 890 рублей, спорт-седан LADA Vesta Sport – до 189 590 рублей, LADA XRay – до 140 290 рублей.