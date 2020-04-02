Правовое сознание дисциплина вице-губернатор Алтайского края рассказал мерах нарушителям самоизоляции

2 апреля в удаленном режиме состоялась пресс-конференция заместителя председателя правительства Алтайского края Виталия Снесаря, который ответил на волнующие жителей вопросы относительно развития ситуации по распространению коронавирусной инфекции. Вице-губернатор заявил, что никакого наказания для вышедших на улицу пожилых людей, которым указано сидеть дома, применено не будет. Не последовало оно пока и для других нарушителей режима. Снесарь подчеркнул, что введенные меры в первую очередь ориентированы на дисциплину, а не на наказание. Впрочем, ряд предприятий уже «на карандаше» у контролирующих органов. Он также отметил, что пока о введении режима ЧС и закрытии границ с другими регионами речи не идет. Что же касается продления сроков карантина, решение пока не принято.

Виталий Снесарь сообщил, что граждане старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции в обязательном порядке, однако применять наказание к этой категории в случае нарушения указа губернатора задачи не стоит. «Никто не собирается эксплуатировать эту позицию. Надо рассчитывать на себя, на свое правосознание, на дисциплину, и этот инструмент работает довольно мощно», — заявил зампред. По его словам, принятие указа уже существенно повлияло на обстановку в регионе. По самым скромным подсчетам, отмечается сокращение автомобильного трафика на 70 %, а улицы пусты. Люди находятся дома, соблюдают режим. Пока наказаний к ним не применялось.

Снесарь также ответил на волнующих многих вопрос о введении режима ЧС в региона. По его словам, 1 апреля президент подписал указ о вступлении в силу изменений в законодательстве. «Люди задают вопрос, почему не вводится режим ЧС. На вчерашний день законодательство не позволяло вводить режим ЧС из-за инфекционных заболеваний. Теперь это возможно, это прерогатива федерального правительства. Ранее действовавший КоАП РФ не позволял применять штрафы и наказания к гражданам, которые нарушали режим. С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в ст. 20.6 КоАП (невыполнение правил поведения при ЧС). п. 1 — невыполнение при режиме повышенной готовности влечет предупреждение или штраф от 1 тысячи до 30 тысяч для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей — для юрлиц. Поэтому сейчас уже имеют право штрафовать», — доложил вице-губернатор.

Что касается организаций торговли и услуг, которые продолжают работать, то основным инструментом надзора за ними являются Роспотребнадзор и полиция. На сегодняшний день состоялось 3235 комплексных проверок. Пять организаций принудительно приостановили работу, в отношении нескольких десятков составлены административные материалы. По словам зампреда, после стабилизации ситуации суды начнут рассматривать такие дела. Снесарь высказался и о режиме работы магазинов и кафе в селах. «Наверное, это имеет место, как и в некоторых городах. Никто же не говорил о тотальном закрытии всего и вся. Основной инструмент, который мы имели в виду и на который рассчитывали, — правовое сознание и дисциплина. Наш расчет был верен, и без массового применения административных наказаний и санкций можно увидеть результат», — подчеркнул зампред.

Он отметил, что пока непонятно, будет ли продлен недельный карантин. «Мы целенаправленно не указывали окончательных сроков действия указа. Проще выпустить решение о приостановлении действий пунктов указа или его всего целиком. Он многоплановый. Во многом решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе, поэтому продлить или отменить его — будет решено позже», — заявил Виталий Снесарь.

Зампред алтайского правительства отдельно остановился и на ситуации нахождения несовершеннолетних на детских площадках, а также выездов в лес, к примеру, на «тропу здоровья». «Это риск, который родители сами берут на себя. Регламентировать это нельзя. Другое дело,что это решение берет на себя сам родитель. Это вопрос безопасности вашего любимого чада, если в этом есть крайняя необходимость, в чем я сомневаюсь, то берите эти риски на себя. Силовыми методами никто не собирается загонять людей в подъезды. Но помните, что «тропа здоровья» может обернуться «тропой нездоровья», — предупредил Снесарь.

Он также признался, что озадачен организацией мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы. «Они пока свернуты. Завтра проводим оперативное совещание, речь может идти о переносе на другие даты. Однако надежда на то, что к маю мы сможем войти в более привычный режим, пока остается. Впрочем, большого оптимизма я бы пока не испытывал», — констатировал вице-губернатор.

Виталий Снесарь добавил, что согласно новому приказу главного санитарного врача России, все граждане из зарубежных стран сейчас размещаются в обсервацию в тех регионах, где приземлился борт. Поэтому, если в ближайшее время какой-то специальный авиарейс привезет граждан России в аэропорт Барнаула, будут приниматься меры по этим пассажирам, независимо от того, из какого они субъекта РФ. В то же время систему слежения за самоизолированными на регионе не видят смысла вводить, поскольку не верят в ее эффективность. Напоследок он призвал граждан быть более ответственными. «Процесс идет, и надо понимать, что вступление в силу действия указа не означает, что кто-то нажал на волшебный рубильник, и все замерло. Есть инерция, есть непонимание, которое преодолевается беседами и профилактической работой. Двигаемся в этом направлении достаточно уверенно», — заключил Снесарь.

Напомним, на утро 2 апреля в Алтайском крае четыре случая коронавирусной инфекции. 29 марта в Алтайском крае был получен первый положительный результат на COVID-2019 у жительницы Барнаула, которая прибыла из Республики Доминикана. Ее госпитализировали в КГБУЗ «Городская больница № 5 Барнаула», в бокс инфекционного отделения. 30 марта сообщили о втором случае заболевания коронавирусной инфекцией. Его зафиксировали у супруга заболевшей женщины. 31 марта был подтвержден третий случай. Заболевший гражданин контактировал с одним из двух ранее выявленных больных. Четвертой пациенткой оказалась женщина, которая недавно родила ребенка в одном из городских роддомов. Службами и ведомствами региона уже установлены контактные лица, которые находились на борту рейса Москва-Барнаул, с ними устанавливается связь, организуется медицинское наблюдение и лабораторное обследование.