Сотовые операторы T-Mobile и Sprint завершили сделку по слиянию

Операторы сотовой связи T-Mobile и Sprint, входящие в число крупнейших в США, закрыли сделку по объединению активов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте T-Mobile.

Компании T-Mobile и Sprint, которые не смогли договориться о слиянии в 2017 году, но все же сделали это два года назад, объявили о завершении слияния, одобренного американским антимонопольным регулятором в июле прошлого года.

В результате сделки, оцениваемой в 26 млрд долларов, компания Sprint исчезнет с рынка. Новый оператор, полученный в результате слияния, продолжит работать под названием T-Mobile.

Одновременно произошла смена руководства, причем с опережением графика. Генеральный директор T-Mobile Джон Леджер (John Legere) ушел в отставку, что должно было произойти только в конце апреля, а его место занял операционный директор Майк Зиверт (Mike Sievert).

Против объединения T-Mobile и Sprint, которые занимали соответственно третье и четвертое места в списке крупнейших операторов сотовой связи США, выступали генеральные прокуроры ряда американских штатов, а также федеральные власти. Они отмечали, что слияние компаний может привести к снижению конкуренции на рынке. T-Mobile и Sprint пришлось пойти на ряд уступок, они обещали принять ряд мер для повышения качества обслуживания.

Руководство компании утверждает, что объединение ускорит внедрение 5G в США. Оно уже пообещало, что в ближайшие шесть лет скорость передачи данных будет увеличена в 15 раз, емкость сети – в 14 раз, а покрытие 5G охватит 99% населения США (90% – со средней скоростью не менее 50 Мбит/с). Во течение переходного периода клиенты Sprint смогут пользоваться существующими тарифными планами и для них вообще мало что изменится. После завершения технической части объединения T-Mobile обещает оставить планы «такими же или даже лучше».

Теперь в США осталось три крупных оператора сетей: AT&T, Verizon и T-Mobile.