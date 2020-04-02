Здоровье Льва Лещенко 2020, как себя чувствует 2 апреля — свежие новости

Поблагодарил за поддержку всех, кто принял участие в флешмобе «Надежда», и призвал верить в то, что мир изменится, певец Лев Лещенко, 1 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на директора культурного фонда певца Андрея Гайделя.

Как себя чувствует Лев Лещенко 2020Сообщается, что Лещенко сказал спасибо всем, кто принял участие в песенном флешмобе «Надежда». По его словам, такие акции нужны и тем, «кто остался один на один со своей болезнью».

«Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл. Искусство, музыка и стихи всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду», — приводит РИА Новости слова Лещенко.

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Отметим, что после того, как Лещенко и его супруга оказались в больнице, директор культурного фонда певца Андрей Гайдель попросил артистов и поклонников Лещенко в знак поддержки записать на видео песню «Надежда».

Напомним, Лев Лещенко поступил в Коммунарскую больницу в середине марта 2020 года с диагнозом «двусторонняя пневмония». Позже у него подтвердился диагноз коронавирус. Несколько дней он провел в реанимации, но сейчас переведен в обычную палату.