В США начали банкротиться нефтяные компании

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Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье, оказалась Whiting Petroleum, разрабатывающая месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте, сообщает The Wall Street Journal.

Она подала в суд иск о защите от кредиторов, предложив им конвертировать долг в размере 2,2 миллиарда долларов в 97 процентов ее акций, что фактически означает невозможность исполнять свои обязательства.

Проблемы после кризиса на нефтяном рынке начали испытывать многие американские производители. Им приходится обслуживать кредиты, взятые при другой стоимости сырья.

Однако, как отмечает издание, Whiting Petroleum начала испытывать проблемы до нынешней ситуации. С декабря прошлого года стоимость ее акций упала в 11 раз, поэтому она первой не выдержала давления кредиторов.

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После развала сделки ОПЕК+, когда Россия и Саудовская Аравия не договорились о новых параметрах сокращения добычи, стоимость нефти обрушилась в два раза. Техасский сорт WTI непосредственно перед началом ценовой войны, 6 марта, торговалась на уровне 45 долларов за баррель. По состоянию на 1 апреля она опустилась до 20 долларов.

По данным источников на рынке, в США реальные сделки идут по 10-15 долларов за баррель, а в отдельных случаях нефтяные компании даже приплачивают покупателям из-за нехватки места для хранения сырья.

Ранее сообщалось, что канадский нефтеперерабатывающий завод в провинции Ньюфаундленд стал первым таким предприятием в Северной Америке, которое закрылось из-за снижения спроса.