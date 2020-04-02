Трамп понадеялся на диалог России и Саудовской Аравии по нефти

Дональд ТрампФото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия и Саудовская Аравия смогут договориться по ценам на нефть. Его слова передает РИА Новости.

Трамп понядеялся на то, что страны в ближайшие несколько дней выработают план действий. По его мнению, сложившаяся на рынке нефти ситуация очень плохая как для российской, так и для саудовской сторон. «Так что, думаю, они договорятся», — резюмировал он.

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