«Я уже час одна, руку раздуло в два раза»: дневник заболевшей коронавирусом из Коммунарки

Число заболевших коронавирусом в России увеличивается с каждым днем. Основным медучреждением, куда привозят пациентов с китайской инфекцией, стала больница в Коммунарке. Про нее уже ходит много легенд и слухов. «СтарХит» публикует выдержки из дневника девушки, которая лежит в госпитале уже больше недели и подробно рассказывает о своей борьбе с COVID-19.

Продюсер рекламы и кино Мария Мухина попала в Коммунарку 12 дней назад. Еще по дороге в Москву из Европы девушка почувствовала недомогание — поднялась температура, появилась слабость. «Да, я боялась подцепить вирус, но ездила в Штутгарт, а потом в Лондон по учебе, ситуация была еще не критическая, — делится Маша. — Жизнь там кипела: пабы, мюзиклы, никаких людей в масках и только гели для рук везде солд-аут. Но вдруг в одночасье все изменилось. И начался план-перехват: как вернуться домой».

17 марта после приземления в Шереметьево Мухиной в самолете померили температуру и отправили заполнять анкетные данные. С бумагой она подошла к «лаборантам», попросила их сделать тест на «корону» — переживала из-за самочувствия, но списывала на нервы. У Марии взяли мазки из горла и носа и отправили на карантин. Через несколько дней, которые она провела на самоизоляции, скорая забрала девушку в Коммунарку.

22 марта

13:25 У меня положительный тест, и я в палате в Коммунарке. Какие симптомы? Температура прыгает до 38,5, заложенность носа, кашель (причем и мокрый), боль в горле, еще у меня какая-то сыпь, но это, наверное, от нервов. В обычной жизни в таком состоянии мы выигрывали тендеры и готовили съемки. Когда болела ангиной три года назад, мне было намного фиговей.

20:20 Про запахи. Я их никогда не чувствую при ОРВИ, сейчас тоже не ощущаю. Вкусы воспринимаю, но слабее. Аппетит есть, но тут не веганское меню — так что небольшое страдание.

23 марта

17:00 Мне кажется, это была самая сложная ночь. Температура поднялась до 38,4, кашляла я много и сильно, до состояния, что сводит челюсть и того гляди вырвет. Так что ходила под потолком. Проверяла нет ли крови в слюне, ощущение было, что уже кусок мяса, а не горло.

В какой-то момент не выдержала и нажала на красную кнопку, чтобы ко мне пришли медработники. Веселые ребята решили поставить мне капельницу. Я им сразу сказала, что раньше никогда не делала, но давайте. Настроена была оптимистично — меня ж спасают, ждала облегчения. Но иглу всадили как-то странно, больно — тут же стало вести, как будто упаду в обморок. Я расплакалась и сказала, что мне ничего не надо.

Весь день то засыпаю, то просыпаюсь… Перелезаю из одной кровати в другую, от кашля выплевываю все больше мокроты. Врач приходил новый, опять задал все те же самые вопросы, никаких ответов про КТ и анализы. Где-то я услышала про пневмонию в свой адрес и теперь переживаю. Спросила про лечение — молчание. Обещался еще прийти. Жду.

Руки почернели в местах, откуда брали анализ крови и после неудачной капельницы. Помазать и заживить вены мне отказались.

19:12 Выяснилось, что у меня еще и воспаление легких помимо COVID-19. Начали лечить антибиотиками.

24 марта

12:27 Теперь ко мне много внимания: часто заходят, провели wi-fi, даже обещали разобраться с температурным режимом, а то тут пять батарей в палате, и душно.

После антибиотиков лучше. Сегодня аж в 6 утра поставили вторую по счету капельницу. Кашля стало меньше, а если и есть, то выплевываю все больше и больше.

Температура 37, но жуткая слабость и вялость, постоянно хочу спать, сижу с трудом. Врач пояснил, что это интоксикация после высокой температуры. Аппетит куда-то пропал. Пишу уже с ноутбука, но когда взяла его в руки, офигела: кажется очень тяжелым. Завтра хочу попробовать послушать занятия онлайн, ребята уже начали учиться, не хочется много пропускать.

18:57 После приезда в Коммунарку Путина, тесты взяли еще раз. Почему, не ответили, — распоряжение.

25 марта

12:45 Врач мой радуется положительной динамике, а я вместе с ним. Температура 37, кашель есть, слабость, но не умираю. Начал болеть живот, видимо, из-за антибиотиков. Делают по три капельницы в день, так что я вечно при делах. А еще дали банку для сбора мокроты, наверное, для анализа. Весь персонал очень милый и подбадривающий, это радует.

20:30 Начинаю чувствовать запахи. Вчера чуть-чуть унюхала огурец, сегодня — гель для душа. Сменила пижаму в стиль к полюбившемуся постельному белью.

22:30 Меня так радует, что люди сплачиваются и помогают друг другу. Есть чат тех, кто лежит в Коммунарке, там идут разные беседы, есть админы, которые помогают по всем вопросам. Узнав, что у меня болит живот, ребята нашли «Линекс» и передали его через медбратьев.

26 марта

13:54 Валит спать весь день. Температура 36,8. Сделали капельницу, потом взяли анализ крови из вены и мочи. Поскольку я пожаловалась на боль в животе, сводили на УЗИ брюшной полости. Мы спустились на первый этаж с четвертого, и я видела еще трех пациентов. Все они — молодые мужчины лет 30-40, кто-то пошутил через маску, типа «о, люди», кто-то делал вид, что не замечает.

27 марта

15:45 Дикая слабость, аппетита нет, грустно. Температура застряла на отметке 37. Узнала, что моя пневмония двусторонняя и, скорее всего, вирусная. Меня хватило только на «заказать пижамы», а то стирать вещи негде, а отдать «на волю» одежду сейчас нельзя.

Врач сказал, что пришел один отрицательный анализ на коронавирус по мазкам, по крови — пока серое окно, нет информации. С тестами много вопросов, потому что могут приходить результаты типа: отрицательный — отрицательный — положительный. А чтобы тебя допустили к нормальной жизни, надо три отрицательных. Так что ждем. Следующий забор 31 марта.

20:50 Смотрела трансляцию «Кармен»… и расплакалась. Сижу реву. Жалко всех творческих людей и организации. Кажется, что так давно мы уже не ходили в театр, пугает неизвестность…. Мама дома тоже смотрит эфир, написала мне «как будто мы вдвоем в театре».

29 марта

8:50 Сейчас опять зареву. Поставили мне в 6 утра капельницу, я мирно заснула в одном положении, просыпаюсь: жжет внутри, и рука в два раза больше обычного… Вызвала медика, он убрал катетер и ушел, у него же смена окончена. Я уже час одна, рука такая же и как не моя, голова кружится… а красная кнопка не работает! Верните мне мою тонкую руку!

11:10 Прошло два часа, на мои жалобы не реагируют. Но хотят ставить новый катетер — от этого страшно.

14:50 После трех часов биения через все каналы меня наконец выслушал администратор. Наложили компресс, вставили детский катетер (нашли!) в другую руку и докапали утреннюю капельницу. Еще и чай принесли. Начались разговоры про новое лечение. Думала, после недели антибиотиков буду здоровая как лошадь, но нет.

16:15 Я больше не могу. Капельница.

19:15 Про еду. Абсолютно не веганский вариант. Часто молочка — ее приходится просто оставлять на столе, но овощные блюда вкусные, я даже удивлена. Все в вакуумных упаковках и приборы с одноразовыми чашками.

19:50 Со свободными руками пошла в душ и помыла голову! Нашла силы прочитать 15 страниц книжки и заказать кардиган, пока есть бесконтактная доставка и скидка. Это такие легкие методы борьбы со стрессом. Температура опять 37. Но, если сравнивать с состоянием неделю назад, то все улучшилось.

30 марта

9:27 Пришел еще один анализ, положительный. Вирус есть. А это значит, что будет еще тест и ожидание. И да, поскольку никто ж не знает, есть вирус внутри или нет, врач запретил пить «в эти дни» ибупрофен, так как он может усугубить «корону», посоветовал ношпу.

21:50 Очень сильно болит голова. Вкололи анальгин, и он даже помог.

31 марта

11:18 Мне убрали один антибиотик, но пока оставили второй. Также вводят противогрибковую капельницу по результатам анализа мокр—оты и начинают давать противовирусные таблетки по какой-то специфической схеме. Врач уверил, что это не сильные препараты с жуткими побочками.

Пришел результат теста. Отрицательный. Итого у меня: «+», «–», «+», «–». Сегодня будут делать новый. Мой любимый медбрат Олег снова тут, он работает через день.

Психологически очень колбасит: от боевого духа и активизма до ухода в воспоминания о нормальной жизни. Слезы по ночам.

12:20 Сегодня я должна была лететь в Лондон на 1,5 месяца работать, а оттуда — в Канны на кинофестиваль, но увы.

18:42 Выпила противовирусный препарат… жду. Температура за полчаса совершила изменение на полградуса. Вчиталась в книгу: наконец в ней от суицида перешли к возвращению к жизни.

Фото: АГН «Москва»,Facebook.com