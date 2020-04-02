Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Источник новости: Lenta.ru
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Обычные на первый взгляд случаи, изменившие ход истории
Share Tweet Share Share Email CommentsИногда незначительное и кажущееся бессмысленным решение может изменить все. Некоторые из самых значимых исторических моментов в прошлом зависели именно...
Индийские врачи перечислили распространенные фейк-советы о коронавирусе
Пандемия коронавируса напугала всех и вся. Ученые большинства стран мира корпят над созданием вакцины, а в...
Квазары могут вызывать «цунами», разрывающее на части целые галактики
Космический телескоп «Хаббл» передал новые сведения, в которых говорится о том, что самым мощным явлением во Вселенной может стать «квазарное цунами». Данное явление...
Вице-президент UCI назвал три сценария календаря велогонок на 2020 год
После объявления о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год президент Международного союза велосипедистов UCI Давид Лаппартьен рассказал о том, что вместе...
Renault сертифицировал в России новый Kaptur
Обновленный Renault Kaptur с турбомотором от Arkana готов к продажам в России. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер, чья премьера ожидается в первой...