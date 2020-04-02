Лучанка просить кронувати дерева через недостачу світла у квартирі

На вулиці Потебні, 56 в Луцьку просять кронувати дерева.

Про це пише Ніна Мартинова на платформі Відкрите місто, — інформує Волинь 24.

«Потребують кронування кілька старих дерев на території ЛНТУ, які ростуть за огорожею навчального закладу, які влітку порушують режим інсоляції в квартирах першого поверху будинку по вул. Черняховського, 1, вікна яких орієнтовані на північний захід, та до того ж ці дерева уражені омелою», — йдеться у дописі.

Жінка зазначає, що через густі крони у вікна не потрапляє достатньо світла:

«Улітку суцільна темрява в квартирах вранці, вдень і ввечері не відповідає гігієнічним вимогам для житла».