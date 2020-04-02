Суд признал обоснованным требование ВЭБа к «Аммонию» на 96 млрд рублей

Арбитражный суд Татарстана признал обоснованным требование госкорпорации ВЭБ к заводу «Аммоний» на 96 млрд рублей. Об этом говорится в материалах дела в картотеке суда.

В качестве третьих лиц к участию в деле привлекут ООО «Мендеелеевсказот» и инвестиционно-венчурный фонд Татарстана.

Завод «Аммоний» создан в 2016 году на базе Новоменделеевского химического завода. Основными акционерами являются ООО «Татаммоний» (46,4%), ВЭБ (20%) и инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (33,6%). Как ранее сообщал «БИЗНЕС Online», крупнейший кредитор менделеевского завода удобрений «Аммоний», ВЭБ. РФ, определился с его инвестором. 100% акций в результате сложной сделки должно достаться миллиардеру из списка Forbes, председателю совета директоров корпорации AEON Роману Троценко. Предполагалось, что подконтрольное ему КАО «Азот» выкупит долги завода за $ 900 млн у ВЭБ.РФ.

Ранее ВЭБ. РФ инициировал на татарстанском предприятии процедуру наблюдения. В минпромторге РТ назвали эту меру необходимой для сохранения деятельности предприятия в переходный период и восстановления его платежеспособности. Накануне стало известно, что новым гендиректором «Аммония» стал выходец из структур Троценко.