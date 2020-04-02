Магнитные бури в апреле 2020 года в России будут нечастыми и несильными

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Магнитные бури в апреле 2020 года в России будут нечастыми и несильными

Вспышки на Солнце провоцируют появление магнитных бурь, которые ухудшают самочувствие людей. Особенно тяжело этот период переносят люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, с избыточным весом. Чтобы минимизировать негативное воздействие бури на организм, следите за прогнозами магнитных бурь на апрель 2020 года и будьте готовы к ним.

Как подготовиться к магнитным бурям

Накануне магнитной бури не переутомляйтесь, проводите не менее часа в день на свежем воздухе. Употребляйте легкую пищу, ограничьте курение, прием спиртных напитков. Хорошо высыпайтесь, делайте легкую утреннюю гимнастику. Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.

Магнитные бури в апреле 2020 года в России будут нечастыми и несильными

Важно сохранять спокойствие, не преувеличивать влияние магнитной бури на организм.

Магнитные бури в апреле 2020 года, расписание по дням и часам в России

Ежемесячно метеорологи составляют расписание магнитных бурь по дням и часам в виде таблицы и графика, где указывается, какой интенсивности будет вспышка, что она провоцирует и на какое время приходится ее пик активности.

В апреле 2020 года ожидается несколько видов магнитных бурь, которые могут по-разному влиять на человека. Какие-то пройдут, не затронув, а от других будут неприятные последствия, в особенности у метеозависимого населения.

Уже в первый день месяца ожидается небольшое геовозмущение, которое наиболее сильно будет ощутимо в ночь с 1 на 2 апреля 2020 года.

Магнитные бури в апреле 2020 года в России будут нечастыми и несильными

Уже сегодня нужно предупредить своих родных и близких, страдающих хроническими заболеваниями о грядущих катаклизмах природы, чтобы сохранить нормальное самочувствие.

Точный прогноз магнитных бурь на апрель 2020 говорит в пользу того, что вторая волна геомагнитных возмущений совпадет с праздником Благовещение, 7 апреля 2020 года, причем фаза Луны Полнолуние в несколько раз усилит негативное воздействие солнечного ветра.

Точная дата в время, когда магнитная буря в апреле 2020 года, в это период от полуночи до 6 часов утра 7 апреля 2020 года, говорит о том, что пострадают люди, страдающие бессонницей и низкой адаптацией к перемене космической погоды.

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00
1 апреля Ср 3 2 3 2 2 3 2 3
2 апреля Чт 2 2 2 1 2 2 3 2
3 апреля Пт 3 2 2 1 2 3 2 2
4 апреля Сб 2 2 2 2 2 2 2 2
5 апреля Вс 1 1 1 1 1 2 2 2
6 апреля Пн 1 1 1 1 1 2 2 2
7 апреля Вт 2 2 2 2 2 2 2 2
8 апреля Ср 2 2 2 2 2 2 2 2
9 апреля Чт 2 2 2 2 2 2 2 2
10 апреля Пт 2 2 2 2 2 2 2 2
11 апреля Сб 2 2 2 2 2 2 2 2
12 апреля Вс 2 2 2 2 2 2 2 2
13 апреля Пн 2 2 2 2 2 2 2 2
14 апреля Вт 2 2 2 2 2 2 2 4
15 апреля Ср 4 4 4 4 4 4 4 3
16 апреля Чт 3 3 3 3 3 3 3 3
17 апреля Пт 3 3 3 3 3 3 3 3
18 апреля Сб 3 3 3 3 3 3 3 3
19 апреля Вс 3 3 3 3 3 3 3 2
20 апреля Пн 2 2 2 2 2 2 2 2
21 апреля Вт 2 2 2 2 2 2 2 2
22 апреля Ср 2 2 2 2 2 2 2 2
23 апреля Чт 2 2 2 2 2 2 2 2
24 апреля Пт 2 2 2 2 2 2 2 2
25 апреля Сб 2 2 2 2 2 2 2 1
26 апреля Вс 1 1 1 1 1 1 1 1
27 апреля Пн 1 1 1 1 1 1 1 1
28 апреля Вт 1 1 1 1 1 1 1 1
29 апреля Ср 1 1 1 1 1 1 1 1
30 апреля Чт 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Нет заметных возмущений 5 Умеренная геомагнитная буря
2 Небольшие возмущения 6 Сильная геомагнитная буря
3 Слабая геомагнитная буря 7 Жесткий геомагнитный шторм
4 Малая геомагнитная буря 8

Как противостоять бурям

Противодействовать природным явлениям очень сложно, а вот снизить их негативное влияние на свое здоровье вполне возможно.

Магнитные бури в апреле 2020 года в России будут нечастыми и несильными

Для этого достаточно выполнить ряд действий:

  1. Предпочтение стоит отдавать правильной пище. По возможности из рациона нужно исключить фаст-фуд, жирную и острую еду. Специалисты рекомендуют пить побольше натуральных соков и воды.
  2. Отказаться от вредных привычек. Нежелательно курить и употреблять алкоголь. Это лишь усугубит ситуацию.
  3. Как можно больше гулять. Прогулки на свежем воздухе помогут отвлечься от всех дел, и немного отдохнуть.
  4. Не стоит забывать про занятия спортом. Умеренные физические нагрузки, контрастный душ будет весьма кстати.
  5. Во время магнитных бурь особое внимание стоит обратить на успокаивающие процедуры. Расписание по дням и часам в апреле 2020 года подскажет, когда принимать травяные отвары и чаи. Особенно полезны такие напитки будут для людей с нервными расстройствами.
  6. В неблагоприятный период лучше всего настроиться на позитивный лад. Можно уединиться на природе, послушать любимую музыку или просто посидеть в тишине.
  7. Хорошо помогает отвлечься от проблем любимое хобби. Почему бы не заняться рукоделием, тем более, если такое занятие приносит удовольствие.