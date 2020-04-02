Магнитные бури в апреле 2020 года в России будут нечастыми и несильными

Вспышки на Солнце провоцируют появление магнитных бурь, которые ухудшают самочувствие людей. Особенно тяжело этот период переносят люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, с избыточным весом. Чтобы минимизировать негативное воздействие бури на организм, следите за прогнозами магнитных бурь на апрель 2020 года и будьте готовы к ним.
Как подготовиться к магнитным бурям
Накануне магнитной бури не переутомляйтесь, проводите не менее часа в день на свежем воздухе. Употребляйте легкую пищу, ограничьте курение, прием спиртных напитков. Хорошо высыпайтесь, делайте легкую утреннюю гимнастику. Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.
Важно сохранять спокойствие, не преувеличивать влияние магнитной бури на организм.
Магнитные бури в апреле 2020 года, расписание по дням и часам в России
Ежемесячно метеорологи составляют расписание магнитных бурь по дням и часам в виде таблицы и графика, где указывается, какой интенсивности будет вспышка, что она провоцирует и на какое время приходится ее пик активности.
В апреле 2020 года ожидается несколько видов магнитных бурь, которые могут по-разному влиять на человека. Какие-то пройдут, не затронув, а от других будут неприятные последствия, в особенности у метеозависимого населения.
Уже в первый день месяца ожидается небольшое геовозмущение, которое наиболее сильно будет ощутимо в ночь с 1 на 2 апреля 2020 года.
Уже сегодня нужно предупредить своих родных и близких, страдающих хроническими заболеваниями о грядущих катаклизмах природы, чтобы сохранить нормальное самочувствие.
Точный прогноз магнитных бурь на апрель 2020 говорит в пользу того, что вторая волна геомагнитных возмущений совпадет с праздником Благовещение, 7 апреля 2020 года, причем фаза Луны Полнолуние в несколько раз усилит негативное воздействие солнечного ветра.
Точная дата в время, когда магнитная буря в апреле 2020 года, в это период от полуночи до 6 часов утра 7 апреля 2020 года, говорит о том, что пострадают люди, страдающие бессонницей и низкой адаптацией к перемене космической погоды.
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|1 апреля Ср
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|2 апреля Чт
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|3 апреля Пт
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|4 апреля Сб
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|5 апреля Вс
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|6 апреля Пн
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|7 апреля Вт
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|8 апреля Ср
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|9 апреля Чт
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|10 апреля Пт
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|11 апреля Сб
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|12 апреля Вс
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|2
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|13 апреля Пн
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|14 апреля Вт
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|4
|15 апреля Ср
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|4
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|4
|4
|3
|16 апреля Чт
|3
|3
|3
|3
|3
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|3
|17 апреля Пт
|3
|3
|3
|3
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|3
|18 апреля Сб
|3
|3
|3
|3
|3
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|3
|19 апреля Вс
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|20 апреля Пн
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|21 апреля Вт
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|2
|2
|2
|2
|2
|22 апреля Ср
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|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|23 апреля Чт
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|24 апреля Пт
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|2
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|25 апреля Сб
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|2
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|26 апреля Вс
|1
|1
|1
|1
|1
|1
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|1
|27 апреля Пн
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|1
|1
|1
|1
|1
|28 апреля Вт
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|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|29 апреля Ср
|1
|1
|1
|1
|1
|1
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|1
|30 апреля Чт
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Нет заметных возмущений
|5
|Умеренная геомагнитная буря
|2
|Небольшие возмущения
|6
|Сильная геомагнитная буря
|3
|Слабая геомагнитная буря
|7
|Жесткий геомагнитный шторм
|4
|Малая геомагнитная буря
|8
Как противостоять бурям
Противодействовать природным явлениям очень сложно, а вот снизить их негативное влияние на свое здоровье вполне возможно.
Для этого достаточно выполнить ряд действий:
- Предпочтение стоит отдавать правильной пище. По возможности из рациона нужно исключить фаст-фуд, жирную и острую еду. Специалисты рекомендуют пить побольше натуральных соков и воды.
- Отказаться от вредных привычек. Нежелательно курить и употреблять алкоголь. Это лишь усугубит ситуацию.
- Как можно больше гулять. Прогулки на свежем воздухе помогут отвлечься от всех дел, и немного отдохнуть.
- Не стоит забывать про занятия спортом. Умеренные физические нагрузки, контрастный душ будет весьма кстати.
- Во время магнитных бурь особое внимание стоит обратить на успокаивающие процедуры. Расписание по дням и часам в апреле 2020 года подскажет, когда принимать травяные отвары и чаи. Особенно полезны такие напитки будут для людей с нервными расстройствами.
- В неблагоприятный период лучше всего настроиться на позитивный лад. Можно уединиться на природе, послушать любимую музыку или просто посидеть в тишине.
- Хорошо помогает отвлечься от проблем любимое хобби. Почему бы не заняться рукоделием, тем более, если такое занятие приносит удовольствие.