Магнитные бури в апреле 2020 года в России будут нечастыми и несильными

Вспышки на Солнце провоцируют появление магнитных бурь, которые ухудшают самочувствие людей. Особенно тяжело этот период переносят люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, с избыточным весом. Чтобы минимизировать негативное воздействие бури на организм, следите за прогнозами магнитных бурь на апрель 2020 года и будьте готовы к ним.

Как подготовиться к магнитным бурям

Накануне магнитной бури не переутомляйтесь, проводите не менее часа в день на свежем воздухе. Употребляйте легкую пищу, ограничьте курение, прием спиртных напитков. Хорошо высыпайтесь, делайте легкую утреннюю гимнастику. Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.

Важно сохранять спокойствие, не преувеличивать влияние магнитной бури на организм.

Магнитные бури в апреле 2020 года, расписание по дням и часам в России

Ежемесячно метеорологи составляют расписание магнитных бурь по дням и часам в виде таблицы и графика, где указывается, какой интенсивности будет вспышка, что она провоцирует и на какое время приходится ее пик активности.

В апреле 2020 года ожидается несколько видов магнитных бурь, которые могут по-разному влиять на человека. Какие-то пройдут, не затронув, а от других будут неприятные последствия, в особенности у метеозависимого населения.

Уже в первый день месяца ожидается небольшое геовозмущение, которое наиболее сильно будет ощутимо в ночь с 1 на 2 апреля 2020 года.

Уже сегодня нужно предупредить своих родных и близких, страдающих хроническими заболеваниями о грядущих катаклизмах природы, чтобы сохранить нормальное самочувствие.

Точный прогноз магнитных бурь на апрель 2020 говорит в пользу того, что вторая волна геомагнитных возмущений совпадет с праздником Благовещение, 7 апреля 2020 года, причем фаза Луны Полнолуние в несколько раз усилит негативное воздействие солнечного ветра.

Точная дата в время, когда магнитная буря в апреле 2020 года, в это период от полуночи до 6 часов утра 7 апреля 2020 года, говорит о том, что пострадают люди, страдающие бессонницей и низкой адаптацией к перемене космической погоды.

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 1 апреля Ср 3 2 3 2 2 3 2 3 2 апреля Чт 2 2 2 1 2 2 3 2 3 апреля Пт 3 2 2 1 2 3 2 2 4 апреля Сб 2 2 2 2 2 2 2 2 5 апреля Вс 1 1 1 1 1 2 2 2 6 апреля Пн 1 1 1 1 1 2 2 2 7 апреля Вт 2 2 2 2 2 2 2 2 8 апреля Ср 2 2 2 2 2 2 2 2 9 апреля Чт 2 2 2 2 2 2 2 2 10 апреля Пт 2 2 2 2 2 2 2 2 11 апреля Сб 2 2 2 2 2 2 2 2 12 апреля Вс 2 2 2 2 2 2 2 2 13 апреля Пн 2 2 2 2 2 2 2 2 14 апреля Вт 2 2 2 2 2 2 2 4 15 апреля Ср 4 4 4 4 4 4 4 3 16 апреля Чт 3 3 3 3 3 3 3 3 17 апреля Пт 3 3 3 3 3 3 3 3 18 апреля Сб 3 3 3 3 3 3 3 3 19 апреля Вс 3 3 3 3 3 3 3 2 20 апреля Пн 2 2 2 2 2 2 2 2 21 апреля Вт 2 2 2 2 2 2 2 2 22 апреля Ср 2 2 2 2 2 2 2 2 23 апреля Чт 2 2 2 2 2 2 2 2 24 апреля Пт 2 2 2 2 2 2 2 2 25 апреля Сб 2 2 2 2 2 2 2 1 26 апреля Вс 1 1 1 1 1 1 1 1 27 апреля Пн 1 1 1 1 1 1 1 1 28 апреля Вт 1 1 1 1 1 1 1 1 29 апреля Ср 1 1 1 1 1 1 1 1 30 апреля Чт 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Нет заметных возмущений 5 Умеренная геомагнитная буря 2 Небольшие возмущения 6 Сильная геомагнитная буря 3 Слабая геомагнитная буря 7 Жесткий геомагнитный шторм 4 Малая геомагнитная буря 8

Как противостоять бурям

Противодействовать природным явлениям очень сложно, а вот снизить их негативное влияние на свое здоровье вполне возможно.

Для этого достаточно выполнить ряд действий: