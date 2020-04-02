Как обстоят дела с коронавирусом в Европе и мире на 2 апреля?

Представители ВОЗ сообщили, что за прошедшие сутки во всем мире зафиксировали 75 511 новых случаев инфицирования, 12 106 вылечившихся пациентов и 4 330 погибших. Всего же в мире инфицировано свыше 859 тысяч человек, 117 141 пациент вылечился, а 42 150 пациентов с вирусом COVID-19 погибли.

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Что с коронавирусом на сегодняшний день, 2 апреля, в мире

В Поднебесной за сутки зафиксировали одну смерть от вируса.

На территории Соединенных Штатов зафиксировали резкое увеличение количества зараженных более чем на 23 тысячи человек.

Власти Туркмении запретили употреблять слово «коронавирус».

В соцсетях начали распространять ложную информацию о том, что коронавирусы неустойчивы при критических низких и высоких температурах. ВОЗ уже опровергли эту фейк-информацию.

Крупнейшая корпорация «Ламборгини» собирается выпускать защитные маски. Корпорация планирует производить не менее чем тысячу масок за один день.

С этого дня во многих регионах РФ вводится режим самоизоляции.

В Австрии зафиксировано более десяти тысяч инфицированных вирусом из КНР.

Власти Грузии опровергли очередную фейк информацию о введении сухого закона.

СМИ Таиланда сообщают, что местный король заявил о своей самоизоляции. Тайский король приобрел немецкий отель и поселился там с 20 наложницами. В Таиланде запрещено законом критиковать власть, несмотря на это местные жители начали подписывать петиции с призывом лишить короля власти, многие не понравился поступок правителя.

Ситуация с коронавирусом в Италии, России, Украине

Италия

На территории Италии 105 792 инфицированных, 15 729 человек вылечились и 12 428 пациентов погибли.

В Италии намерены продлить режим карантина до 13 апреля

Итальянские власти планируют продлить действие более жестких ограничительных мер, которые направлены против распространения китайской инфекции, до 13 апреля. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

«Мы не хотим допустить умножения количества зараженных, нам нужно сократить число смертельных случаев и спасти национальную систему здравоохранения от новой волны заражений», — заявил министр.

Министр добавил, что без соответствующей вакцины невозможно победить вирус из КНР, поэтому все должны осознать, что предстоит очень долгий переходной период, во время которого нужно избежать появления новых очагов вируса.

Украина

В Украине по состоянию на 1 апреля инфицированы 645 человек, вылечились 10, тогда как 17 человек спасти не удалось, они погибли.

Ужесточение карантина в Украине: людей обязывают носить маски

Правительство Украины планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина — до 24 апреля 2020 года.

«Для того чтобы предотвратить распространение вируса, предлагается ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий, среди которых: изоляция в домашних условиях, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничения посещения парков и зон отдыха», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Если учитывать ежедневный рост количества инфицированных в Украине более чем на 10%, и учитывая решение госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и опыт международной практики, то власти считают необходимым ввести более жесткие правила по карантину.

Во время карантина, который продлится до 24 апреля, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора, перемещаться группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей. Также нельзя находиться в общественным местам лицам, которые не достигли 16 лет, без сопровождения совершеннолетних. Запрещается посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарки, прибрежные зоны, домашних животных выгуливать можно, но только это делать должен один человек и в случае служебной необходимости.

Посещение спортивных и детских площадок также под запретом. Власти запретили проводить все массовые мероприятия, в которых принимает участие более десяти человек, кроме мероприятий, которые нужны для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления.

Россия

Представители оперативного штаба по борьбе с вирусом COVID-19 сообщили, что в России по состоянию на 1 марта известно о 2777 случаях инфицирования, 190 человек вылечились и 24 пациента погибли.

За прошедшие сутки в России обнаружили 440 новых случаев инфицирования.

За прошедшие сутки в РФ зафиксировали 440 новых случаев заражения вирусом COVID-19, об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением вируса. Примечательно, что это на 60 случаев меньше, чем эксперты зафиксировали 31 марта. Общее количество инфицированных в РФ — 2777 человек. Новые случаи зафиксировали в 35 регионах государства, больше всего — в столице, где обнаружили 267 случая. Всего в столице РФ сейчас насчитывается 1880 случаев инфицирования.

На территории Республики Коми 32 новых случая инфицирования, в Санкт-Петербурге — 25, в Московской и Саратовской области — 15 и 11 соответственно.

За сутки скончались семь человек — пять в Москве и по одному в Подмосковье и Псковской области.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф