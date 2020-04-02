Сколько человек погибло во время пандемии испанки, которая царила в Европе в 1918 году?

Болезнь под названием испанка или же испанский грипп — массовая пандемия гриппа поразившая Европу в 18-19 годах прошлого века. Несмотря на то, что грипп бушевал только два года, является абсолютным рекордсменом по количеству заражённых и умерших среди всех других болезней.

Пандемия испанки в Европев 1918, сколько человек погибло

В 1918—1919 годах за 18 месяцев, в течение которых длилась эпидемия, во всем мире испанкой заболело около 550 млн человек, или 29,5% населения планеты. Умерло от 50 млн до 100 млн человек или 2,7−5,3% населения Земли. Эпидемия началась в конце Первой мировой войны и быстро обошла этот крупнейший на тот момент вооруженный конфликт по масштабу жертв.

Необычной особенностью «испанки» было то, что она часто поражала молодых людей. Почти половина всех смертельных случаев гриппа в 1918 году была среди людей от 20 до 40 лет. Обычно во время эпидемии высокому риску подвержены дети, люди преклонного возраста, беременные женщины. Но в 1918 году все было по-другому. Заболевших «убивала» собственная иммунная система. Крепкий иммунитет слишком резко реагировал на вирус и уничтожил легкие резким увеличением жидкости с белыми кровяными тельцами.

Основными симптомами болезни были синий цвет лица, кровавый кашель. Зачастую вирус вызывал внутрилегочное кровотечение, в результате которого больной захлебывался собственной кровью. Болезнь протекала достаточно быстро. В Великобритании ее называли «трехдневной лихорадкой» — именно за такое время болезнь могла уложить зараженного в могилу. Но некоторые умирали вообще на следующий день после заражения.

Науке до сих пор неизвестно, где именно началась эпидемия. «Испанкой» эта разновидность гриппа названа была потому, что испанское правительство первым публично объявило о пандемии заболевания. В других странах, вовлеченных в мировую войну, сообщения о массовых заболеваниях не пропускались цензурой, чтобы не ронять боевой дух солдат. Испания же держала нейтралитет и могла позволить себе подобные заявления на официальном уровне. В мае 1918 года в Испании было заражено 8 млн человек или 39% ее населения. «Испанкой» переболел даже король Альфонс XIII.

Вирус не обошел ни одной европейской страны. В апреле 1918 года больные появились во Франции. Потом эпидемия прокатилась по Швейцарии, Испании, Италии, Англии и Сербии. В июне инфекция дошла до Польши, Румынии, Швеции и Германии. В июле «заболели» Дания, Голландия и Бельгия. В Великобритании вирус унес жизни 250 тыс. человек, во Франции — 420 тыс., а в Германии — 600 тыс. Самый высокий процент умерших относительно всего населения страны наблюдался в Сербии — 4,2%, следом шли Черногория (3,5%) и Хорватия (3,2%).

Мы так же безоружны перед новым коронавирусом, как люди начала XX века перед «испанкой»?

Тяжелые эпидемии случаются каждые несколько десятилетий, мы сейчас переживаем последнюю из них. Несмотря на большое количество смертей от нового коронавируса, объективно ученые и медики сегодня знают гораздо больше о том, как изолировать и лечить заболевших гриппом. Кроме того, они могут назначать антибиотики, недоступные в 1918 году, для борьбы с присоединившимися бактериальными инфекциями. Есть вероятность, что со временем к этому добавятся вакцины и противовирусные препараты, над созданием которых сейчас работают многие фармкомпании и биотехнологические лаборатории мира. И тем не менее в обозримом будущем вирусные эпидемии останутся постоянными спутниками людей, поэтому так важно усваивать уроки каждой из пандемий.

Пандемия испанского гриппа в России

Осенью 1918 года эпидемия вспыхнула в РСФСР. В августе-сентябре сведения о развитии новой эпидемии начали поступать в Народный Комиссариат Здравоохранения. Сообщения с мест указывали на сильное распространение эпидемии, высокий процент смертности. Сначала эпидемия разразилась на Украине, в Киеве заболели до 700 тыс. человек, смертность составила 1,5%. За пределами Украины «испанская» болезнь впервые появилась в Мстиславле (Могилевская губерния) 13 августа 1918 года.

В конце августа грипп проник в Бирюч (Воронежская губерния). Тогда же болезнь появилась в Рязанской, Курской, Смоленской, Петроградской и Орловской губерниях. Несколько позже заболевания гриппом были зарегистрированы в Перми и Пермской губернии, в некоторых уездах Вятской губернии. В конце сентября гриппом были охвачены Витебская, Владимирская, Вятская, Воронежская, Калужская, Могилевская, Новгородская, Олонецкая, Пензенская, Псковская Тамбовская, Тверская, Череповецкая губернии. В октябре эпидемия передвинулась в Ивановскую, Казанскую, Московскую, Нижегородскую, Орловскую, Саратовскую, Северо-Двинскую и Ярославскую губернии. В середине октября «испанка» появилась в Крыму.

Всего в РСФСР около 3 млн человек погибло от испанского гриппа. Это составляло 3,4% от всего населения страны.