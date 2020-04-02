Нерабочую неделю в России предложили продлить

Share Tweet Share Share Email Comments Меры по самоизоляции, принятые правительством, надо продлить, рассматривая обстановку в каждом отдельном регионе страны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В России продлят нерабочую неделюВ ходе дистанционного совещания президента с членами правительства Голикова сообщила, что исходя из оценки первых трех дней режима самоизоляции правительство предложило продлить меры социального дистанцирования. Голикова подчеркнула, что это важно делать оценивая эпидемическую ситуацию в каждом отдельном регионе.

Голикова также подчеркнула, что важно при принятии этих решений искать компромисс между мерами ограничения и развитием экономики конкретного региона. Она добавила, что это необходимо, чтобы не допустить сильного упадка экономических показателей.Ранее аналогичное мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, поэтому контакты между людьми необходимо прервать по меньшей мере на это время.По состоянию на утро 2 апреля, подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции нет всего в 10 регионах страны. Всего в России насчитывается 2777 больных коронавирусом, 190 человек выздоровело, 24 умерло.