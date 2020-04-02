Информация увольнении сотрудницы алтайской из-за фейка коронавирусе подтвердилась

Источник ИА «Банкфакс» рассказал о том, что в Благовещенской ЦРБ якобы уволили сотрудницу, которая распространила недостоверную информацию о нескольких случаях заражения коронавирусом в районе. По его сведениям, после рассылки таких сообщений в мессенджерах на ситуацию быстро отреагировало руководство больницы и привлекло правоохранителей. В полиции «Банкфаксу» сообщили, что в районе подобные разбирательства не ведутся, а в Минздраве Алтайского края заверили, что никого из учреждения не увольняли. Между тем в связи с ситуацией регион действительно наводнили фейковые сообщения о вирусе.

По данным инсайдера, несколько дней назад женщина из числа медперсонала Благовещенской ЦРБ разослала знакомым голосовое сообщение, которое в итоге чрезвычайно широко распространилось. В нем говорилось о том, что в районе находятся четыре человека, недавно прилетевшие в Алтайский край – по международному или внутреннему рейсу, не уточняется. Автор сообщения рассказал, что все прилетевшие якобы находятся на карантине, и она вместе с коллегами, мягко говоря, в замешательстве. При этом она не утверждала, что эти люди заражены, более того, в ее сообщении даже не упоминается слово «коронавирус». Впрочем, по словам источника, рассылка наделала много шума среди работников медучреждения и уже дошла до жителей райцентра и других поселений. В то же время другая сотрудница больницы также запустила сообщение о том, что троих сельчан отправили в Барнаул, по всей видимости, для проведения анализов.

Отметим, что, судя по аудиосообщениям, на первый взгляд, медики не пытались ввести кого-то в заблуждение и не утверждали, что в Благовещенском районе есть зараженные. На записях их речь кажется импровизированной и нечеткой, в связи с чем можно предположить, что они сами не совсем осознавали, о чем говорят, или их слова неправильно восприняли другие.

Как бы то ни было, по сведениям источника, на этот факт оперативно отреагировало руководство больницы, якобы решив уволить одну распространительниц фейка в тот же день. Кроме того, к ситуации якобы подключились и правоохранительные органы. Касательно второй сотрудницы учреждения, решение, по данным инсайдера, еще не принято.

Однако в Минздраве Алтайского края «Банкфаксу» сообщили, что никого из Благовещенской ЦРБ в связи с этим не увольняли. В полиции корреспонденту также сказали, что разбирательств из-за фейков в районе не ведется. Глава Благовещенского района Андрей Гинц заверил корреспондента, что ему об этой ситуации ничего не известно, и он не может ее прокомментировать.

Напомним, что накануне Госдумой и Совфедом были одобрены поправки в УК РФ, согласно которым за фейки о коронавирусе и других обстоятельствах представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, будут применяться штрафы в размере от 300 до 700 тысяч рублей. Если распространение недостоверной информации по неосторожности повлекло вред здоровью человеку, то за это также полагается аналогичный штраф. Если то же деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то грозит штраф в размере от 1,5 до 2 млн рублей либо лишение свободы до 5 лет. Юрлицам и СМИ могут грозить штрафы от 1,5 до 5 млн рублей.

Также отметим, что данный закон предусматривает увеличение административных санкций за нарушение карантина, повлекшее угрозу распространение заболевания: для граждан от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей – от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Если нарушение карантинного режима привело к причинению вреда здоровью или смерти одного человека, наказание для физлиц составляет от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей – от 300 до 500 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей. Данные поправки ждут подписи президента.