Критериум Дофине-2020 отложен

Велогонка Мирового тура Критериум Дофине (Critérium du Dauphiné), которая должна была пройти с 31 мая по 7 июня, отложена в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса. Международный союз велосипедистов (UCI) вместе со всеми заинтересованными сторонами принял решение «продлить перерыв в велогонках до 1 июня 2020 года и впредь до дальнейшего уведомления».

Организаторы велогонки и UCI вместе с департаментами региона Оверь-Рона-Альпы (Auvergne-Rhône-Alpes) начинают работать над переносом Критериума Дофине на другие даты. Организаторы гонки благодарят правительство региона Овернь-Рона-Альпы и всех партнёров велогонки за понимание и поддержку.