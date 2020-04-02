Пожилые люди в Турции получат правительственную помощь в банках

Однако врачи предупреждают, что решение перенести платежи на период с 7 по 11 апреля может способствовать распространению коронавируса среди наиболее уязвимых групп населения страны, так как многие из них должны будут обратиться в банки, чтобы получить средства.

Sözcü сообщает, что глава Турецкой медицинской ассоциации (TTB) Синан Адыяман призвал правительство либо задержать платежи, либо обеспечить доставку денег по домам.

«В противном случае в банках или у банкоматов выстроятся очереди из пенсионеров. Ситуация настолько серьёзна, что необходимо решить этот вопрос», — подчеркнул Адыяман. Ранее власти Турции призвали граждан в возрасте от 65 лет и старше изолировать себя в домашних условиях, чтобы избежать заражения COVID-19.