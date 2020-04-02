Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом

Фото: Максим Мишин / РИА Новости

В Москве к борьбе с коронавирусом подключились частные клиники. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения городской клинической больницы (ГКБ) имени С.И. Спасокукоцкого, сообщается на сайте градоначальника.

«Здравоохранение Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. В эту работу включены как федеральные, так и региональные клиники, в том числе и частные медицинские организации. Работа непростая с точки зрения подготовки персонала, его морального настроя на сложную работу, перестройки самих помещений, логистики, передвижения пациентов, оснащения необходимым оборудованием. Тем не менее такая работа проводится практически круглые сутки», — сказал Собянин.

Корпус № 6 ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого на улице Вучетича, дом 21 перепрофилируют для госпитализации пациентов с коронавирусом. Работы планируется завершить в ближайшие сроки. В результате число коек в корпусе увеличится на 45 процентов — с 225 до 328, появятся 24 реанимационные койки. При необходимости количество коек может быть увеличено до 450, все они будут обеспечены кислородом. Работать в коронавирусном стационаре будут 87 врачей и 135 медицинских сестер.

READ Почему процветают «группы смерти» и как защитить детей от интернета?