Российский самолет с медоборудованием приземлился в Нью-Йорке

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Российский самолет с медоборудованием приземлился в Нью-Йорке

Reuters

Российский самолет с медицинским оборудованием, отправленный для помощи США в борьбе с коронавирусом, приземлился в Нью-Йорке, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в постпредстве России при ООН.

«Самолет приземлился», — сказал источник.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сказал, что на борту находятся дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.

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