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Президент России Владимир Путин, 30 марта 2020 года

Михаил Климентьев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/701/13028701/RIAN_6208584.HR-pic905-895x505-58868.jpg" alt="Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина" /></p> </p> <p>

Российский президент Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина, сообщает РИА «Новости».

Документ вводит административную ответственность за нарушение санитарных правил в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасного заболевани, а также за невыполнение выданного предписания.

Штраф для граждан составит от 15 до 40 тыс. руб., для должностных лиц и ИП — от 50 тыс. до 150 тыс. руб., для юрлиц – от 200 тыс. до 500 тыс. руб. либо приостановление деятельности до 90 дней.

Если причинен вред здоровью человека или действия повлекли его смерть, но не содержат признаков преступления, штрафы составят от 150 тыс. до 300 тыс. руб. для граждан, а для ИП и юрлиц – от 500 тыс. до 1 млн руб.

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