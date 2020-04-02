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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/917/13028917/RIAN_6208701.HR-pic905-895x505-22238.jpg" alt="Путин заявил об обострении в России ситуации с коронавирусом" /></p> <p>

Президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России обострилась. Такое заявление он сделал на совещании с кабмином, трансляцию которого вел канал Россия 24.

По словам главы государства, ситуация с COVID-19 в стране становится сложнее. В мире наблюдается такая же тенденция, отметил Путин.

Совещание президента с правительством впервые прошло в онлайн формате из-за угрозы распространения нового заболевания.

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