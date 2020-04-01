Социальные пенсии выросли с 1 апреля на 6,1%

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Займись там в ж… контролем гнева: гимн Слепакова коронавирусу стал хитом в Сети (ВИДЕО)
Слепаков сравнил коронавирус с "бабой", которая обиделась на жизнь и всем сейчас покажет. Пока коронавирус бушует по всему миру, известный юморист посвятил этому...
Операция «чистые руки»: как депутаты АКЗС защищаются от коронавируса. Фоторепортаж
Сессия Алтайского краевого законодательного собрания 26 марта началась под девизом борьбы с коронавирусной инфекцией. Как в стенах регионального парламента прошла операция «чистые руки» — смотрите в фоторепортаже altapress.ru. В...
Барнаульцы соцсетях призвали прекратить травлю первой заразившейся коронавирусом горожанки
Жители Барнаула призвали прекратить травлю горожанки, у которой был обнаружен первый в Алтайском крае случай заражения коронавирусной инфекцией. Как оказалось, ее персональные данные утекли...
Губернатор Подмосковья дал разъяснения о компенсации безработным из-за коронавируса
close Антон Чернов Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дополнительные компенсации в 15 000 рублей, включая выплаты по безработице, будут выплачены тем, кто...
За последние 10 дней цены на автомобили повысили 10 брендов
Цены на свои автомобили за последние 10 дней повысили 10 марок из 52 официально представленных на российском рынке. В их числе, как выяснили эксперты...