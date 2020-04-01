Дизельный KIA Sportage покинул российский рынок. Кроссоверы с 2,0-литровым 185-сильным турбодизелем больше не поставляются в Россию. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил портал Wroom.ru со ссылкой на собственные источники.

Модификация с мотором 2.0 CRDi (185 л.с.), восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом продавалась только в комплектации Premium и была самой дорогой в гамме – стоимость таких машин начиналась от 2 304 900 рублей.

Как утверждает источник, на дизельный «Спортейдж» приходилось всего лишь 2-3% спроса. Большинство клиентов выбирают более доступные варианты с бензиновыми двигателями объемом 2,0 литра (150 л.с.) или 2,4 литра (184 л.с.).

Примечательно, что у соплатформенного Hyundai Tucson дизель пока остается. Да и ценник на него ниже, чем на покинувшего наш рынок собрата — базовая комплектация «Туссана» на «тяжелом топливе» стоит 1 949 000 рублей.