«Пасхальное чудо»: вакцина в пути — NovostiNK — Новости Армении



1 апреля 2020, 23:00 — NovostiNK Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что осенью следует ожидать новой волны коронавируса, но США уже будут готовы к ней. «Важно, что вакцина уже в пути», сказал он.

16 марта в США началось тестирование вакцины на добровольцах. Вакцина создана на предприятии, принадлежащем бизнесмену и меценату армянского происхождения Нубару Афеяну. На днях он заявил, что весной ожидаются результаты тестирования.

Мир ждет вакцины, к созданию которой приступили в разных странах. Афеян на днях заявил также, что его компания вот уже три года по заказу правительства США исследует старые коронавирусы, и хотя новый несколько отличается от прежних, но в технологическом смысле они готовы к созданию вакцины.

Зачем правительству США было исследовать коронавирусы в течение трех лет?

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что после Пасхи 12 апреля США должны будут вернуться к нормальной жизни, потому что ради спасения от коронавируса нельзя убивать экономику, что тоже может стать причиной многих смертей. Заявление Трампа в США многие встретили с критикой, хотя Трамп заявлял, что коронавирус может так же чудом исчезнуть, как появился.

Случится ли «чудо» в католическую Пасху?

Между тем, Китай заявил о конце эпидемии, что больше похоже на информационную атаку, чем одоление эпидемии. Трамп и Циньпин на днях договорились действовать сообща, и президент США сообщил, что Китай начал передавать Вашингтону наиболее полную информацию о коронавирусе.

Это значит, что остальным Китай передает не полную информацию.

Что может изменить информация Китая в процессе создания вакцины в США? Ускоряет ли она создание? Пока ускоряет свой шаг коронавирус, меняя шаг за шагом мир.

Акоп БАДАЛЯН, Обозреватель