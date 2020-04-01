Экономия по-черному Минпром отдал откуп собственников пристрастие барнаульских к угольной игле

Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 сами принимают решение об использовании разных видов топлива и как минимум до 2033 года не планируют переходить на природный газ, сообщил в ответе на запрос ИА «Банкфакс» министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. Ранее он также заявил, что уход от угольной генерации экономически нецелесообразен, правда, о чьих интересах в данной ситуации идет речь, можно только предполагать. Так, по его словам, на ТЭЦ уже есть газовое оборудование, но решение о его использовании принимает собственник. В то же время оценка влияния на тарифы перехода на газ не проводилась, сообщили ИА «Банкфакс» в профильном управлении.

Вячеслав Химочка напомнил, что на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, входящих в группу «Сибирской генерирующей компании» (СГК), помимо котлоагрегатов, работающих на угле, имеется газовое оборудование. Однако используется оно только в период пиковых нагрузок, возникающих при низкой температуре. ТЭЦ сами решают насколько целесообразно использовать газовые и угольные мощности, основываясь на эффективности и безопасности производства. По оценке Минпрома, на станциях сохраняется оптимальный топливный баланс. Также министр сообщил, что в ноябре 2019 года была утверждена схема теплоснабжения Барнаула до 2033 года. В данном документе полный переход барнаульских ТЭЦ на природный газ не планируется. Фактически, решение отдается на откуп собственнику станций.

При этом, судя по ответу Минпрома, такая возможность с участием властей вовсе не прорабатывалась и не оценивалась, причем ни с точки зрения экологии, ни с точки зрения тарификации. На вопросы «Банкфакса» насчет этих моментов ответа нет. Однако ранее Вячеслав Химочка все же привел один аргумент против газификации ТЭЦ, сославшись на экономическую целесообразность. Чьи экономические интересы тогда имелись ввиду, он также не пояснил.

Между тем начальник Управления по тарифам Алтайского края Александр Катнов в ответ на запрос ИА «Банкфакс» подтвердил, что влияние перехода на газ никак не оценивалось. «Управление по тарифам информацией о возможности пересмотра параметров работы и модернизации Барнаульских ТЭЦ, принадлежащих «Сибирской генерирующей компании», не располагает. Оценка тарифных последствий при переводе станций на газ не производилась, поскольку сделать это ввиду отсутствия документов по стоимости модернизации проектов не представляется возможным», — зафиксировали в ведомстве. Таким образом, тарифный аспект возможности газификации ТЭЦ также не учитывается на фоне того, что с недавнего в Барнауле за тепло приходится платить в соответствии с ценовой зоной по так называемому методу «альтернативной котельной». Катнов также напомнил, что основным видом топлива для производства тепловой и электрической энергии на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 является уголь. Ведомство уточнило, что технические проекты станций не предусматривали перехода на газовую генерацию. Известно, что газоснабжение к станциям было подведено позднее — в 2000-е годы.

Касательно экологического аспекта руководитель Минпрома пояснил, что влияние барнаульских ТЭЦ на окружающую среду постоянно контролируется «различными надзорными органами». По его словам, объемы выбросов загрязняющих веществ регулярно замеряют, а данные за последние 10 лет показывают, что предприятия работают в рамках установленных норм. Также Химочка заверил, что для сохранения и улучшения показателей станций «реализуется комплекс мероприятий по охране окружающей среды, в том числе проводятся ремонты золоулавливающего оборудования, выполняются мероприятия по повышению использования сжигаемого топлива». Отметим, что полностью оценить негативное влияние выбросов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на атмосферу города проблематично, так как они не подвергаются экологическому контролю со стороны краевого Минприроды: надзор осуществляют федеральные органы.

Поскольку энергоэффективность генерации, как стало ясно со слов министра промышленности, оценивают собственники предприятий, в остатке действительно остается экономическая целесообразность для них. Как стало ясно из ответов ведомств, влияние на цены для населения попросту не учитываются.

В связи с этим отметим, что ТЭЦ других регионов России активно переходят на сжигание газа уже с начала XXI века и экономические интересы в них рассматриваются далеко не в первую очередь. По крайней мере так это преподносят энергетические компании. К примеру, при переводе на газ Челябинской ТЭЦ-2 в качестве основного рассматривается экологический фактор. Данный вопрос здесь особенно актуален, так как Челябинская область известна своей загрязненностью воздуха. Проработка варианта ведется с участием властей региона, которые в том числе руководствуются президентскими указами, согласно которым выбросы в атмосфере нужно снизить более чем на 20 %. При этом по мнению экспертов, ожидать резкого роста тарифов не стоит, так как энергетический рынок регулируется властями, а расходы владельцев станции будут компенсированы высокой энергоэффективностью газового топлива, писал «Коммерсантъ». «Да, уголь стоит дешевле газа, но КПД газовых тепло-энергостанций почти вдвое превосходит показатель угольных, в среднем КПД газовых ТЭЦ оценивается в 60 %, а даже современных, прошедших глубокую модернизацию угольных — не более 35–40 %. Чем ниже расходы поставщика на топливо, тем меньше предпосылок для повышения тарифов», — отмечал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Отметим, что ранее об этом же говорили и барнаульские эксперты в ходе «круглого стола» по вопросам экологии города. Они отмечали, что большую роль в вопросе газификации барнаульских ТЭЦ играют политические и бизнес интересы крупных игроков на рынке, в том числе «Сибирской генерирующей компании». По оценке специалистов, в перспективе газификация окупается из-за высокого КПД, что также позволяет понизить тарифы для граждан и в значительной степени снизить негативное влияние на окружающую среду.

На том же мероприятий начальник комплексной лаборатории по мониторингу окружающей среды алтайского гидрометцентра Кира Шутова говорила, что уголь — один из главных загрязнителей атмосферы. В этом плане самый задымленный район Барнаула – Центральный из-за своего расположения в так называемой яме. Со всего города сюда приходят выхлопы от автомобилей, печных труб и энергетических предприятий. Последствия сжигания угля сказываются и на на густонаселенном Индустриальном районе, где также представлен частный сектор и работает ТЭЦ-3. По данным специалиста, в 2017 году концентрация загрязняющего вещества бензапирена была превышена в 21,2 раза из-за влияния промузла. Кира Шутова считает, что это связано с холодами, которые отмечались в 2017 году, в связи с которыми потребовался рост мощностей генерации.

Напомним, что согласно открытым данным, подавляющее большинство ТЭЦ и других объектов генерации в регионах России за малыми исключениями работает на газе. Абсолютно обратная ситуация наблюдается в Сибири. Вероятно, это обусловлено тем, что здесь находится большое количество угольных разрезов, что в значительной степени сказывается на затратах на транспортировку топлива и на логистике. В то же время в тех субъектах РФ, где уже есть газотранспортная инфраструктура, в том числе в районах Крайнего Севера, также используют газ. Однако многие сибирские станции работают на угле, так как их владельцы состоят в партнерских отношениях с угледобывающими компаниями, что характерно для отрасли в СФО. Также немаловажным фактором является климат. Хотя, к примеру, дальневосточные регионы активно переходят на газ уже более десяти лет, что приносит свои плоды. Известен положительный пример перевода на голубое топливо Владивостокской ТЭЦ-2, где увеличился КПД и снизились тарифы на свет и тепло. Однако владельцы в других регионах напирают на то, что перевод котельных только увеличит тарифы, причем иногда звучит и цифра: в два раза. Так они говорят жителям городов, которые жалуются на выхлопы и золу. Такая ситуация, к примеру, наблюдается в Омске, Новосибирске и Братске.

Напомним, в проекте доклада Минприроды РФ о состоянии окружающей среды в России за 2018 год, опубликованном в прошлом году, воздух Барнаула был признан одним из самых загрязненных в стране. Краевой центр попал в пятерку городов, где в рассматриваемый период разовые замеры примесей в атмосфере превышали 10 предельно допустимых концентраций (ПДК). Большую часть загрязняющих веществ в барнаульском воздухе составляет бензапирен – химическое соединение первого класса опасности, которое образуется при сгорании различных видов топлива. Кроме того, в прошлом году Росгидромет составил список российских городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха, куда вновь попал и Барнаул.

Отметим, что на фоне общемировых тенденций россияне все чаще стали задумываться об окружающей среде и о качестве жизни в городе в целом. Показательный тому пример «зеленые» протесты в Барнауле против застройки скверов и парков. В данный момент вопросам растений уделяется большое внимание, причем уже и со стороны властей, о чем говорит проект краевого закона о компенсационном озеленении и концепция озеленения Барнаула. Однако не ровен час, когда общественность спросит у власти о том, почему в городе тяжело дышать и как исправить ситуацию, а ответить будет нечего.