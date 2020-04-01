Филипп Жильбер: «Милан-Сан-Ремо остаётся важной целью»

Филипп Жильбер за свою карьеру одержал победу на 14 классиках. Он не единожды первым пересекал финишную черту на классиках-Монументах, но лишь на одной из них ему пока не удалось поднять руки в победном жесте. Милан-Сан-Ремо – классика, которая пока не покорилась 37-летнему бельгийскому гонщику команды Lotto Soudal. Если у Филиппа Жильбера получится одержать победу на Милан-Сан-Ремо, он войдёт в историю наряду с Эдди Мерксом, Роджером Де Фламинком и Риком Ван Лооем как победитель всех пяти Монументов. Однако сейчас пандемия коронавируса остановила сезон. Филипп Жильбер, который живёт в Монако, в 9 ответах на вопросы VeloNews рассказал о том, как справляется с ситуацией.

Photo @PhilippeGilbert

— Какие правила в отношении возможности выходить на улицу действуют там, где ты сейчас живёшь?

— Я в Монако, у нас те же правила, что и во Франции, но на самом деле многие люди выходят. В Монако очень спортивное население. Люди здесь занимаются разными видами спорта. Но бег – единственное, что на данный момент позволяется, так что все люди бегают! Я весь день вижу около своего дома людей, занимающихся бегом. И вообще-то я благодарен за это, потому что это единственное, что сейчас видно из моего окна.

— Какие гонки из отложенных планируешь проехать?

— До тех пор, пока у нас нет календаря, ответить невозможно. Но Милан-Сан-Ремо, конечно, важная для меня цель. Я планирую участвовать во всех больших классиках кроме Льеж-Бастонь-Льеж.

— Чем занимаешься сейчас?

— Тренируюсь, чищу террасу, разбираю велоодежду. Просто использую время дома для уборки, реорганизации всего, потому что люблю, чтобы всё было идеально.

— Как остаёшься в форме? Какие упражнения делаешь?

— Каждый день или каждую неделю от тренера получаю программу тренировок и просто её выполняю. В основном мы фокусируемся на интенсивности нагрузок, потому что невозможно на домашнем тренажёре набирать длинные дистанции.

— Какой велотренажёр используешь?

— У меня Tacx, который связывается со Zwift.

— Как сейчас мотивируешь себя тренироваться?

— Единственная мотивация – не набрать вес и удержать минимальную форму. Это всё, что мы можем сделать.

— Тебе давали какие-то полезные советы?

— Нет, не совсем. Мы так много информации получаем из телевизора – и хорошее, и плохое, и просто глупости, что трудно сказать.

— Общаешься с друзьями и семьёй?

— Конечно, разговариваю с ними каждый день.

— Как думаешь, когда снова начнутся велогонки?

— Надеюсь, что в июне. Очень на это надеюсь. Я оптимист, будем на это надеяться!