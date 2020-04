Apple может представить новый бюджетный iPhone 15 апреля

Компания Apple может представить недорогой смартфон iPhone 9 (ранее в утечках он фигурировал под названием iPhone SE2) 15 апреля, а в продаже устройство может появиться уже 22 апреля.

Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter инсайдер Джон Проссер со ссылкой на итоги внутренней встречи в Apple. При этом он напомнил, что планы компании могут измениться из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

По данным Проссера, для соблюдения заявленных сроков релиза нового смартфона Apple в ближайшее время обеспечит компьютерами iMac ряд сотрудников, которые перешли на удаленную работу.

4,7-дюймовый iPhone 9, по слухам, станет наследником iPhone 8, выполненным в том же самом корпусе, со сканером Touch ID, единственной основной камерой и процессором A13 Bionic из линейки iPhone 11.

Ранее источники сообщали, что Apple планировала представить смартфон на презентации 31 марта, однако ее отменили из-за пандемии коронавируса.

iPhone 9 update 👀

Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.

Tentative dates:

— Announcement on April 15

— Shipments on April 22

Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.

Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020