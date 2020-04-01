СМИ: Турецкая полиция задержала 11 человек за вечеринку в карантин

Вечеринка, организованная в субботу вечером на вилле в районе Бююкчекмедже, транслировалась в прямом эфире в социальных сетях. Мероприятие вызвало шквал критики за игнорирование просьб о самоизоляции от общества, отмечает издание.

«Эти идиоты устроили домашнюю вечеринку, где-то в Стамбуле. Как нам остановить распространение вируса, если в нашем обществе есть такие безответственные люди?!» —написал один из пользователей Twitter.

Напомним, что в рамках усилий по сдерживанию распространения вируса, бары и ночные клубы в Турции были закрыты по распоряжению Министерства внутренних дел.

Полиция наблюдала за трансляцией в социальных сетях, а затем задержала 11 человек, включая организаторов М.С. и М.Э.Дж., и диджея. Им было предъявлено обвинение в «нарушении постановления относительно инфекционных заболеваний», говорится в заявлении губернатора Стамбула, опубликованном в воскресенье вечером.

Власти работают над выявлением других участников, отмечается в заявлении.

На размещённой в соцсетях видеозаписи некоторые из тех, кто устроил вечеринку, были одеты как врачи скорой помощи в перчатках и масках.

«Я выпил много алкоголя. Все танцевали под музыку. Я сожалею о том, что мы устроили такую вечеринку во время коронавируса», — сказал М.С. Об этом рассказали в полиции.

Элиф К., которая транслировал вечеринку в прямом эфире в социальных сетях, рассказала, что в мероприятии приняли участие около 80 человек.

«Они пили и танцевали. Позже я вызвала такси и уехала», — пояснила она.

Согласно сообщениям местных СМИ, после допроса полиция освободила семь человек, в то время как дела ещё четверых были переданы в суд.