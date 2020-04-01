Обанкротилась первая крупная американская компания по добыче сланцевой нефти

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Обанкротилась первая крупная американская компания по добыче сланцевой нефти

Vasily Fedosenko/Reuters

Американский производитель сланцевой нефти Whiting Petroleum начал процедуру банкротства, сообщает The Wall Street Journal.

Такое решение копания приняла на фоне падения мировых цен на энергоносители, а также пандемии коронавируса. Задолженность Whiting Petroleum составляет $2,2 млн.

После объявления банкротства акции компании рухнули почти в два раза — до $0,39 за ценную бумагу.

Издание отмечает, что Whiting Petroleum стал первым производителем в США, обанкротившимся из-за нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией. По сведениям газеты, у многих компаний в отрасли есть долги.

Цены на энергоносители упали после срыва сделки ОПЕК+, когда участники не смогли договориться о сокращении объемов добычи нефти.

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