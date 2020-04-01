Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%

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Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин во время Петербургского международного…

Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА «Новости».

Кудрин добавил, что ситуация может быть похожей на кризис 2009 года, когда ВВП упал почти на 8%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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