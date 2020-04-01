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Авианосец «Теодор Рузвельт»

Reuters

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/0518119676216db0ad2155389a8f8aad.jpg" alt="Пентагон отказался эвакуировать военных с охваченного коронавирусом авианосца" />

Пентагон не собирается эвакуировать своих военнослужащих с авианосца Theodore Roosevelt, несмотря на вспышку заражения коронавирусом на борту, заявил в интервью телеканалу CBS News министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, «серьезных больных» в настоящее время на судне не наблюдается, а руководство США и так много делает для авианосца: поставляет медикаменты и продукты питания, направляет технический и медицинский персонал. Пентагон прикладывает усилия, чтобы не допустить заражения, добавил Эспер.

Ранее СМИ сообщали, что на борту авианосца зафиксировано около 80 случаев инфицирования. Капитан корабля Бретт Крозье направил письмо командованию ВМС США, призывая принять решительные меры для спасения жизней моряков и остановить распространение вируса.

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