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Reuters

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/7530b3e4abc9530b0d6cc179ccfeafb2.jpg" alt="Российский самолет с медоборудованием приземлился в Нью-Йорке" />

Российский самолет с медицинским оборудованием, отправленный для помощи США в борьбе с коронавирусом, приземлился в Нью-Йорке, пишет РИА «Новости» со ссылкой на в постпредство России при ООН.

«Самолет приземлился», — сказал источник.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сказал, что на борту находятся дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.

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